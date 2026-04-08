El alto el fuego, en la cuerda floja: Irán carga contra Israel por los ataques a Líbano y amenaza con cerrar Ormuz mientras EEUU mantiene sus "líneas rojas"

Sí, pero... Pakistán e Irán contradicen a EEUU e Israel y defienden que Líbano entra dentro del acuerdo de alto el fuego.

El alto el fuego anunciado por Donald Trump con Irán está en peligro tras el ataque masivo de Israel en Líbano, que dejó 254 muertos. Irán ha respondido cerrando el estrecho de Ormuz, tensando aún más el frágil pacto. La población iraní, que celebraba el acuerdo, ahora enfrenta nuevos ataques, incluyendo el derribo de un dron y un ataque a una refinería. Israel justifica su ofensiva alegando que Hizbulá se ha expandido a nuevas áreas. Trump califica los ataques como una "escaramuza" separada del conflicto con Irán. El acuerdo sigue en disputa, con conversaciones previstas en Pakistán, mientras la Casa Blanca insiste en sus condiciones.

Menos de 24 horas después de que Donald Trump anunciase el esperado alto el fuego con Irán, el acuerdo ya ha empezado a peligrar. El ataque masivo de Israel contra Líbano desde el inicio de la ofensiva, que ha dejado al menos 254 muertos, ha llevado a Irán a anunciar el cierre del estrecho de Ormuz a los petroleros. Una situación que ha tensado aún más un pacto ya de por sí frágil y sobre el que hay muchas dudas, que se amplían con el cruce de versiones.

Tal es así, que la población iraní ha pasado de celebrar con euforia el pacto 'in extremis' a sufrir nuevos ataques. La Guardia Revolucionaria iraní ha denunciado haber derribado un dron Hermes 900en la ciudad de Lar, en el sur del país; mientras que la Compañía Nacional de Petróleo de Irán ha informado de lo que ha calificado como un "cobarde ataque de los enemigos" contra su refinería en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico.

Mientras, la situación de este miércoles en Líbano ha sido estremecedora. Israel ha lanzado 160 bombas en tan solo 10 minutos. Ha acabado con edificios enteros y el gobierno libanés ha informado de al menos 254 víctimas mortales. El primer ministro, Nawaf Salam, ha denunciado que los ataques de Israel se han dirigido a "barrios residenciales densamente poblados" y que las víctimas son "civiles desarmados".

Estos ataques de las tropas de Benjamín Netanyahu amenazan con hacer saltar por los aires el alto el fuego y Teherán ya ha avisado de que, como continúen, romperá el acuerdo. Según la agencia 'Fars', el régimen ya está aprovechando su mayor arma de negociación y ha suspendido el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz, algo que ha negado la Casa Blanca, que asegura que está abierto.

¿Líbano entra en el acuerdo?

Tel Aviv ha justificado su andanada contra Líbano afirmando que no forma parte del alto el fuego y que Hizbulá se ha desplazado "al norte de Beirut y los barrios mixtos" de la capital, fuera de su bastión tradicional en la periferia meridional.

El portavoz castrense, Nadav Shoshani, ha declarado que Hizbulá ha intentado "expandirse y llegar a zonas que antes no se reconocían como propias de Hizbulá" y que "es parte de su estrategia". Preguntado sobre si el Ejército israelí había alertado con antelación de que iban a bombardear, ha dicho que "el factor sorpresa es relevante" cuando el objetivo son "terroristas".

Contradicciones sobre la inclusión de Líbano dentro del alto el fuego

EEUU ha compartido esta justificación. Donald Trump se ha referido a los ataques como una "escaramuza" separada de la guerra librada junto a Israel contra Irán, por lo que, según el republicano, no forman parte del cese temporal.

Al otro lado están los que creen justo lo contrario. Irán ha afirmado que es "esencial" el cese de las hostilidades contra Líbano, mientras que Pakistán, que ha sido el mediador en las negociaciones, ha sostenido que está incluido en el acuerdo. Concretamente, el primer ministro Shehbaz Sharif dijo que este pacto temporal incluye a todas las partes del conflicto, entre las que estaría Líbano.

Conversaciones a partir del sábado

En este cruce de versiones tampoco se han aclarado los puntos que se negociarán durante el alto el fuego. Por el momento, la Casa Blanca ha afirmado que las conversaciones se desarrollarán en Pakistán a partir del sábado y el equipo estadounidense estará liderado por JD Vance, al que acompañarán Steve Witkoff y Jared Kushner.

Sobre las conversaciones, la portavoz Karoline Leavitt ha subrayado que Trump "mantiene sus líneas rojas". "Teniendo en cuenta los 15 puntos, las líneas rojas no han cambiado y no vamos a aceptar la lista de deseos de Irán. Lo único que queremos es la lista de EEUU y que se hable del estrecho de Ormuz sin retraso", ha esgrimido Leavitt.

Aunque antes de estas declaraciones, un funcionario de la Casa Blanca dijo al 'New York Times' que el plan de paz de 10 puntos publicado por Irán no es el mismo que está negociando con Trump. Al presidente estadounidense no le ha gustado la filtración y ha cargado contra quienes son "estafadores, charlatanes y cosas peores".

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