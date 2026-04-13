Irán trolea a Trump desde los perfiles de sus embajadas mientras la represión continúa en el país

¿Qué están diciendo? A la explicación de la Casa Blanca sobre su propio bloqueo de Ormuz, la embajada de Irán en España ha contestado: "¡¿Cómo lo vamos a hacer así, Marichocho?!".

Las embajadas iraníes en todo el mundo han intensificado su propaganda contra Donald Trump, utilizando memes y chistes locales para difundir sus mensajes. En España, la embajada publicó un meme durante la Pascua sugiriendo que "el mundo sería más seguro si el conejo tuviera el micrófono", tras una aparición de Trump con Melania y una persona disfrazada de conejo. En Turquía, se refieren a Trump y Netanyahu como "parásitos", mientras que en Sudáfrica, lo muestran vestido impecablemente de cintura para arriba, pero con ropa desgarrada debajo. A pesar del humor, la represión en Irán es preocupante, con 1.639 ejecuciones en 2025, un 68% más que el año anterior, según un informe de ONG.

Las embajadas que tiene Irán por todo el mundo llevan semanas usando sus armas propagandísticas. Y lo que llama la atención es su tono. Buscan memes y chistes locales para colar sus mensajes contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre risa y risa. A pesar de esto, no hay que olvidar que son un régimen terrible.

Burlas, chistes y todo tipo de memes. Son las redes sociales de las embajadas iraníes por todo el mundo. Todas con un mismo protagonista: Trump. "El mundo sería más seguro si el conejo tuviera el micrófono", escribió la embajada de Irán en España cuando el republicano habló desde la Casa Blanca junto a Melania Trump y una persona disfrazada de conejo con ocasión de la Pascua.

El objetivo es trolear al presidente estadounidense con vídeos conocidos por todos. A la explicación de la Casa Blanca sobre su propio bloqueo de Ormuz, han contestado: "¡¿Cómo lo vamos a hacer así, Marichocho?!".

Todo esto en la cuenta de la embajada iraní en España, pero la equivalente en Turquía, por ejemplo, tampoco se queda corta. Pinta a Trump y a Netanyahu como los parásitos del mundo: "¿Sabéis por qué atacaron el Instituto Pasteur? Porque su departamento de virología había detectado a dos parásitos peligrosos llamados Trump y Netanyahu".

También se han mofado a costa de la campaña militar de EEUU. Es el caso de una foto de la embajada iraní en Sudáfrica que muestra a un Trump victorioso, perfectamente vestido de cintura para arriba para los medios, pero por debajo con la ropa desgarrada de pie sobre la destrucción de su propio país.

"¿Cuántos animales ves en la imagen? ¿1, 2 o 3?", le devuelven así el calificativo de animal desde la embajada iraní en Túnez y, en otras, hasta lo comparan con Hitler en una propaganda del régimen que busca calar a través de la carcajada.

Pero lejos de las bromas, indignan las cifras de represión en Irán. En 2025, el régimen de los ayatolás ejecutó al menos a 1.639 personas, un 68% más que el año anterior, según el informe anual de la ONG noruega Iran Human Rights (IHRNGO) y de la francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM). La pena de muerte como herramienta de represión política contra los jóvenes iraníes

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