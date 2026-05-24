Un episodio de calor extremo marcará los últimos días de abril: algunas zonas alcanzarán los 40 grados

Los detalles Los termómetros comenzarán a subir aún más este lunes con temperaturas veraniegas, pero una DANA dejará lluvias en Castilla y León, Galicia y Asturias.

Los últimos días de abril han sido calurosos, pero las temperaturas seguirán subiendo esta semana, alcanzando niveles extremos en los primeros días de mayo. Aunque no se considera una ola de calor en España, sí lo será en Francia y Reino Unido. En el suroeste, se esperan temperaturas de hasta 40 grados, mientras que una DANA provocará lluvias en Castilla y León, Galicia y Asturias. Las temperaturas aumentarán en Canarias y el Cantábrico, pero descenderán en el oeste de Galicia. En el noroeste, habrá inestabilidad con chubascos y tormentas, mientras que el resto del país permanecerá estable y mayormente despejado. En Canarias, se espera calima, y el viento soplará de componentes este y sur en la Península.

Los últimos días de abril están siendo de lo más calurosos, pero la subida inminente de las temperaturas solo acaba de empezar. Esta semana, los termómetros subirán aún más con un episodio de calor extremo en el que se batirán récords en los primeros días de mayo.

Eso sí, no será una ola de calor porque no se cumplen los criterios por definición. No ocurrirá lo mismo en Francia o Reino Unido, que también contarán con temperaturas de récord , donde sí esperan decretar la ola de calor.

Esta semana hará más calor día tras día según la zona y se alcanzarán los 40 grados en el suroeste. Así, las temperaturas veraniegas continuarán este lunes aunque una DANA dejará lluvias en Castilla y León, Galicia y Asturias.

En concreto, las temperaturas máximas aumentarán notablemente en Canarias y en el Cantábrico, mientras que descenderán en el oeste de Galicia. En el resto del territorio se esperan pocos cambios, se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superándose los 34-36 grados en las islas Canarias orientales, cuadrante suroeste peninsular, Ebro y zonas del Cantábrico.

Por su parte, en el noroeste peninsular se prevé que se mantenga la situación de inestabilidad. Al principio del día habrá intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad abundante de evolución por la tarde que dará lugar a chubascos y tormentas. Podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en regiones de Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León, sin descartarse en otros puntos de la meseta Norte y de la cordillera Cantábrica. También es probable que se produzca algún chubasco aislado en el Pirineo.

En cuanto al resto del territorio, se mantendrá la estabilidad bajo la influencia de las altas presiones, con cielos despejados en los archipiélagos y poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la Península. Asimismo, se esperan intervalos de nubes bajas en litorales del noroeste y nordeste peninsular así como en el norte de Baleares, con posibles brumas costeras. En Canarias, habrá calima que será más abundante en las islas orientales y también posible en el oeste de la Península.

Soplará viento de componentes este y sur en la Península, moderado en los litorales del Cantábrico y del sur y en los interiores de Málaga y Cádiz, y fuerte con rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho. Será flojo en el resto, aunque arreciando por la tarde en el Ebro y meseta Sur. En los archipiélagos, se espera viento de componente norte, flojo en Baleares y moderado en Canarias.

La CHE alerta de posibles crecidas

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de posibles crecidas en cauces menores y en barrancos en el Alto Ebro y Pirinero este domingo en Cantabria, Castilla y León y Aragón.

A través de un mensaje en su red social 'X', la CHE ha advierto de estas posibles crecidas con motivo de los avisos por lluvias intensas decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En toda Cantabria, a excepción del litoral, el nivel de alerta es amarillo (peligro bajo) y estará vigente hasta la medianoche por precipitaciones acumuladas de 15 litrospor metro cuadrado en 24 horas.

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