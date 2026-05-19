Imputación a Zapatero, en directo | La Policía registra la oficina del expresidente y otras 3 empresas, entre ellas la de sus hijas

Garriga (Vox) exige adelantar las elecciones y pide a Feijóo que presente una moción de censura contra Sánchez El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha exigido la celebración de elecciones generales anticipadas —las próximas generales están programadas para 2027— y ha pedido al líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo, que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez, después de conocerse la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias. "No nos sorprende que el PSOE nos vuelva a meter en titulares internacionales con aspectos relacionados con la corrupción", ha señalado Garriga durante el programa de Ana Rosa en Telecinco, donde ha acusado al partido de ser una "organización criminal", una "mafia" que sólo sirve "a sus propios intereses". "El PSOE ha colapsado y su colapso ha llevado al colapso de la nación", ha agregado, antes de subrayar que España "no se merece" este Gobierno. Compartir en X

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Shock en Ferraz: el PSOE apela a la presunción de inocencia de Zapatero y apunta a una estrategia de "acoso" contra Sánchez En las filas socialistas están en shock ante la noticia de la imputación a Zapatero, un referente en el PSOE. Fuentes de la formación trasladan a laSexta que esperan que el expresidente pueda aclarar todo y apelan a la presunción de inocencia, pidiendo tranquilidad y prudencia. En paralelo, hay dirigentes socialistas que ya están mostrando su indignación y enmarcan esta imputación dentro de la estrategia de acoso y derribo del gobierno de Sánchez. Esther Redondo Compartir en X

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Juanma Moreno (PP), sobre la imputación de Zapatero: "Es algo insólito" El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y ganador de las elecciones andaluzas, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que la imputación del expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' es algo "insólito" y "muy grave", y ha recordado su presencia en la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo apoyando a la candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero. En declaraciones a la cadena COPE, Moreno se ha pronunciado así después de que este martes se haya conocido que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por tráfico de influencias. El presidente de la Junta en funciones ha señalado que "es verdad que siempre ha habido sospechas y e informaciones que han circulado, especialmente en los últimos meses, de sus conexiones con Venezuela, de sus empresas y de sus posibles comisiones". "Eso ha circulado en los medios de comunicación y también en los propios mentideros de Madrid, pero es verdad que nunca hasta ahora había habido un proceso de investigación seria y ni mucho menos una imputación a un expresidente". Para Moreno, es "algo insólito y que, sin duda alguna, va a traer consecuencias y sobre todo explicaciones de muchas de las actuaciones que ha tenido el propio expresidente a lo largo de estos últimos años". En su opinión, esto va a hacer "tambalear muchas cosas en el propio" Gobierno central y en "el propio sanchismo". Ha añadido que Zapatero ha estado en "bastantes ocasiones" en Andalucía "apoyando a la señora Montero" y es una "de las grandes referencias del sanchismo y uno de los grandes puntales" donde la candidata del PSOE andaluz a la Junta y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se "han apoyado". "Estamos hablando ya no solamente de un hecho insólito, que un expresidente del gobierno esté imputado, sino también que es uno de los referentes de esta estructura que el sanchismo ha creado a lo largo de estos ocho años", ha recalcado. Europa Press Compartir en X

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Claves del caso Plus Ultra Después de la pandemia, el Gobierno aprobó inyectar 53 millones de euros, a través de dos créditos, para rescatar a la aerolínea Plus Ultra con cargo al fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, gestionado por la SEPI. En 2021, la Justicia suspendió el rescate. Esto es lo que explicamos en laSexta entonces: Claves del caso Plus Ultra, la nueva batalla de la derecha: ¿es una empresa estratégica? ¿es solvente? laSexta Clave Compartir en X

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Hace una semana, fuentes próximas al expresidente confirmaron que Zapatero iniciaría acciones legales contra 'El Confidencial' Fuentes cercanas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero confirmaron a laSexta, hace ahora una semana, que iniciaría acciones legales a raíz de la información que publicó entonces 'El Confidencial', información que lo vinculaba con una presunta trama de blanqueo de capitales a gran escala y que él siempre ha negado rotundamente. "No tengo ninguna sociedad; lo que he recibido fruto de mi trabajo es declarado por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", dijo Zapatero, para mostrar su total desvinculación con respecto a lo publicado. Compartir en X

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El PP pide una comparecencia urgente de Sánchez: "Zapatero es la musa del 'sanchismo'" El Partido Popular (PP) ha exigido una comparecencia urgente de Pedro Sánchez, después de conocerse la imputación al expresidente socialista José Luis Zapatero en la causa que investiga el rescate a la aerolínea Plus Ultra, según fuentes del PP, que considera que un cuarto de siglo de socialismo se ha visto "corrompido" por la "indecencia" de Sánchez y de Zapatero. El PP ha acusado a los dos últimos presidentes del Gobierno del PSOE de estar vinculados con la corrupción, señalándolos a ambos de utilizar "a sus familias para enriquecerse" y de denigrar "la institución que representan o han representado". "Zapatero es la musa del 'sanchismo' y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional", han señalado, antes de lamentar el "bochorno" que "debe sentir hoy el electorado socialista", que "merece una comparecencia urgente del presidente que convirtió a este Zapatero corrompido en su portavoz de campaña". "A Sánchez le llevó al Gobierno una moción de censura que defendió José Luis Ábalos y Sánchez continuó en el Gobierno con la ayuda en la campaña de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta indecencia debe terminar". Ángela Vera Compartir en X

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Además de Zapatero, están imputados el CEO de Plus Ultra, su presidente y el empresario Julio Martínez Calama asumió la investigación del 'caso Plus Ultra' en marzo pasado después de que se la enviara la magistrada Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. La magistrada consideró que se investiga una organización criminal que actuaría en el territorio de más de una audiencia y que su actividad afectaría a la economía nacional, lo que deriva la competencia a la Audiencia Nacional. Además de Zapatero, en la causa están imputados al menos el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli; el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola; y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y que le habría pagado por supuestas labores de asesoría. Alfonso Pérez Medina Compartir en X

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Zapatero aseguró ser una "víctima" de una persecución: "No he tenido ninguna relación con Plus Ultra" Después de que la causa de Plus Ultra llegara a la Audiencia Nacional, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero concedió una entrevista a Alsina, en Onda Cero, en la que negó tener cualquier tipo de relación con la compañía Plus Ultra y, por supuesto, menos con su rescate. El expresidente llegó a sacar un expediente con una lista de las "falsedades" que, denunció entonces, han dicho contra él en los últimos tiempos. Zapatero dice ser una "víctima de una persecución" y reitera: "No he tenido ninguna relación con Plus Ultra, ni me he reunido ni he viajado con ellos" Daniel de la Fuente Compartir en X

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El 'caso Plus Ultra' llegó a la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama asumió el pasado mes de marzo la investigación sobre el uso del dinero destinado al rescate de la aerolínea Plus Ultra. En concreto, lo que se analiza es el presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió como rescate en pandemia a dicha aerolínea y el presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países. Según informó el tribunal, el magistrado aceptó la competencia para instruir la causa en un auto en el que acordaba que la misma siguiera bajo secreto. El titular de la Plaza 4 del Tribunal Central de Instancia reclamó además al juzgado de Madrid que investigaba hasta ahora el procedimiento que le remitiera todas las actuaciones. Cabe destacar que Calama investiga el caso actuando como titular de la Plaza 2, donde se instruye la causa, después que su compañero, el juez Ismael Moreno, se abstuviera en 2024. Fue entonces Calama quien rechazó admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso al entender que no era competente y la derivó al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que fue el que investigó el rescate de la aerolínea y acabó archivándolo. La Audiencia Nacional acepta investigar el uso del dinero destinado al rescate de la aerolínea Plus Ultra Alfonso Pérez Medina Compartir en X

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Tellado (PP) pide explicaciones a Sánchez: "Es de una gravedad extrema" El secretario general del PP y hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, ha calificado la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de una "gravedad extrema" y ha pedido al Gobierno "explicaciones ya". "No sólo hablamos del expresidente, sino del principal consejero de [Pedro] Sánchez", ha señalado, antes de asegurar que "el tinglado se desmorona" y "los campos de la trama empiezan a caer". Compartir en X

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