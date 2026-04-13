Trump dice que Irán "quiere un acuerdo a toda costa" tras arrancar su contrabloqueo a Ormuz entre amenazas y un derecho internacional olvidado

¿Por qué es importante? Trump se ha autonombrado dueño y señor del estrecho y su ejército va a prohibir el paso a todos los buques que vayan o vengan de Irán, sea cual sea su bandera. Para ello, pretende colocar sus barcos de guerra a la entrada de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado tensión internacional al bloquear el estrecho de Ormuz, amenazando con eliminar cualquier barco iraní que se acerque. A pesar de la situación, Trump apareció en la Casa Blanca con bolsas de McDonald's y anunció su intención de eliminar impuestos a las propinas. Afirmó que Irán ha contactado a EE.UU. para negociar, aunque no aclaró si aceptará dialogar. Trump ha colocado barcos de guerra en el estrecho, desafiando el derecho internacional, lo que ha sido criticado por la Organización Marítima Internacional. La tensión aumenta con amenazas de Irán y el apoyo de Israel, mientras Reino Unido se distancia de Trump.

Tres horas después de volver a poner en jaque al mundo con el bloqueo en el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha reaparecido en la Casa Blanca con dos bolsas de McDonald's, una en cada mano, para anunciar que quiere quitar los impuestos a las propinas. Como si nada hubiera pasado, como si en las últimas horas no hubiera amenazado con eliminar cualquier barco que no le guste de los que quieren cruzar Ormuz. Comida rápida en las manos y retrato vencedor en la boca.

Trump ha asegurado que Irán se ha puesto en contacto con EEUU para una nueva ronda de negociaciones, después de que las conversaciones en Pakistán concluyeran sin acuerdo. "Nos ha contactado la otra parte", ha declarado a la prensa, y ha agregado: "Quieren llegar a un acuerdo a toda costa". El republicano no ha revelado, sin embargo, si ha aceptado regresar a la mesa de negociaciones con Teherán.

El mandatario ha asegurado así que le ha llamado la "gente correcta" de Irán porque quieren llegar ahora a un acuerdo sobre Ormuz. Todo esto cuando lunes, en torno a las 16:00 (hora peninsular española), ha entrado en vigor el contrabloqueo del estrecho que el mismo Trump ha ordenado. Contrabloqueo porque esta prohibición es la respuesta de EEUU a un primer bloqueo, el impuesto a base de ataques, minas y peajes por el régimen de Irán.

A los buques con bandera de ese país, de Irán, ha mandado Trump un claro mensaje: como se atrevan a acercarse a Ormuz serán "eliminados de inmediato". Pero, ¿cómo exactamente? Con la misma técnica que ya usaron contra las lanchas de narcos junto a Venezuela. Así lo ha contado el propio Trump, quien ha amenazado con repetir los ataques contra decenas de narcolanchas en el Mar Caribe.

"Advertencia: Si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal. P.D.: ¡El 98,2% de las drogas que ingresaban a Estados Unidos por mar o océano se han detenido! Gracias por su atención a este asunto", ha publicado en Truth Social.

Trump se autonombra dueño y señor de Ormuz

Trump se ha autonombrado dueño y señor del estrecho de Ormuz y su ejército va a prohibir el paso a todos los buques que vayan o vengan de Irán, sea cual sea su bandera. ¿Y a quiénes sí dejarán circular? A las embarcaciones que no tengan ni origen ni destino Irán y que tengan banderas de países neutrales. Lo que esto significa, sin embargo, no lo sabe nadie porque Trump no lo ha aclarado.

Trump dice que Irán "quiere un acuerdo a toda costa" tras arrancar su contrabloqueo a Ormuz entre amenazas y un derecho internacional olvidado

El presidente de EEUU pretende colocar sus barcos de guerra a la entrada de Ormuz. Es decir, en el mar Arábigo, al este del golfo de Omán y frente a las costa de Pakistán. Según su plan, con esta disposición podrían controlar todo el flujo de embarcaciones del estrecho.

Trump dice que Irán "quiere un acuerdo a toda costa" tras arrancar su contrabloqueo a Ormuz entre amenazas y un derecho internacional olvidado

Estas son las normas que quiere imponer Trump en Ormuz dejando de lado el derecho internacional. De hecho, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, ha recordado este lunes en rueda de prensa que "ningún país tiene derecho a prohibir el derecho de paso o la libertad de navegación en estrechos internacionales que se usan para el transporte internacional".

Domínguez ha respondido así a una pregunta sobre la legalidad del anuncio de EEUU, y ha agregado: "Legalmente hablando, y de acuerdo con la ley internacional", el bloqueo de Ormuz no puede justificarse. Mientras, dos petroleros vinculados a Irán han sido los últimos que, según la agencia Reuters, han logrado cruzar el estrecho antes de que arrancara el contrabloqueo.

Dos petroleros vinculados a Irán han sido los últimos que, según la agencia Reuters, han logrado cruzar el estrecho antes de que arrancara el contrabloqueo.

Y frente a la amenaza 'trumpista', otra del régimen iraní. La tensión es inmensa y estas declaraciones tampoco van a ayudar a calmarlas. El ministro de Defensa interino de Irán ha dicho este lunes que el país está preparado para "cualquier escenario" y ha advertido que cualquier agresión en su contra tendrá una "respuesta dura y decisiva", según declaraciones transmitidas por la televisión estatal iraní.

Del otro lado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mostrado su apoyo sin fisuras al bloqueo estadounidense. Y es que cuantas más polémicas genere Trump, menos ojos tendrá él encima para seguir masacrando al pueblo libanés. Mientras, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, este lunes ha hecho justo lo contrario: marcar distancias con Trump y la Casa Blanca.

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