El alto el fuego tambalea: Ormuz, Líbano y el pulso nuclear tensan unas negociaciones clave en Pakistán

Los detalles Con el alto el fuego al borde del colapso, todas las miradas apuntan a Islamabad acoge unas negociaciones contrarreloj marcadas por la desconfianza, la violencia sobre el terreno y un pulso nuclear sin resolver.

El alto el fuego en Oriente Medio enfrenta momentos críticos, con episodios de violencia y tensiones estratégicas que amenazan las negociaciones centradas ahora en Islamabad, Pakistán. Las delegaciones de Estados Unidos e Irán se reunirán en el Hotel Serena, bajo estricta seguridad, para intentar reconducir la situación. El estrecho de Ormuz, vital para el comercio energético, es un foco de tensión, con Irán imponiendo condiciones que paralizan el tráfico. La reciente ofensiva israelí en Líbano ha añadido presión, reavivando el conflicto sobre el alto el fuego. Las discrepancias sobre el programa nuclear iraní complican las negociaciones, con Estados Unidos e Israel advirtiendo sobre acciones futuras. La credibilidad de Washington es cuestionada por Irán, mientras Israel observa con recelo, temiendo un acuerdo que alivie sanciones a Teherán. Con múltiples frentes abiertos, el alto el fuego es extremadamente frágil.

El frágil alto el fuego en Oriente Medio atraviesa uno de sus momentos más delicados. Mientras las versiones sobre lo acordado difieren entre las partes, nuevos episodios de violencia y tensiones estratégicas amenazan con hacer descarrilar unas negociaciones que tienen ahora un nuevo epicentro: Islamabad, la capital de Pakistán.

La capital paquistaní se ha convertido en el escenario donde Estados Unidos e Irán intentarán reconducir la situación. Las autoridades locales han blindado la ciudad con un despliegue de seguridad sin precedentes, decretando incluso dos días festivos para reducir desplazamientos y minimizar riesgos.

El punto de reunión será el lujoso Hotel Serena, completamente cerrado al público, donde se alojarán las delegaciones. En torno a este enclave se ha establecido un perímetro de varios kilómetros, convirtiéndolo en el auténtico corazón de unas negociaciones de las que depende no solo la estabilidad regional, sino también el equilibrio económico global.

Uno de los grandes focos de tensión es el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial. Aunque Irán insiste en que permanece abierto, la realidad es más compleja: el tráfico se ha reducido drásticamente y está sujeto a nuevas condiciones.

Mientras, Teherán exige que los buques coordinen su paso con sus fuerzas armadas, paguen peajes y sigan rutas específicas cercanas a su costa para evitar minas antibuque. El resultado es una circulación prácticamente paralizada, con cifras muy por debajo de lo habitual.

Estados Unidos presiona para una reapertura inmediata y segura, mientras el sector marítimo observa con preocupación cómo la incertidumbre en Ormuz impacta directamente en los mercados.

La reciente ofensiva israelí en Líbano ha añadido más presión a un acuerdo ya debilitado. El ataque, en el que habría muerto el número dos de Hezbulá junto a más de 250 personas, ha reavivado el conflicto sobre si este frente estaba incluido o no en el alto el fuego.

Violaciones del pacto

Irán y países mediadores como Pakistán sostienen que sí formaba parte del acuerdo. Washington, en cambio, lo niega, por lo que esta discrepancia ha llevado a Teherán a denunciar varias violaciones del pacto, cuestionando abiertamente la viabilidad de las negociaciones.

A la falta de consenso se suma un problema de base: ni siquiera existe un único plan compartido. La propuesta estadounidense contempla 15 puntos, mientras que la iraní se limita a 10, con diferencias sustanciales en aspectos clave.

Uno de los principales escollos es el programa nuclear iraní. Para Estados Unidos, el fin del enriquecimiento de uranio es una condición innegociable y para Irán, en cambio, se trata de un derecho soberano irrenunciable.

La tensión ha escalado hasta el punto de que Washington ha advertido que el uranio "saldrá de Irán con un acuerdo o por la fuerza", una línea roja que también Israel ha dejado claro que no permitirá cruzar.

Irán cuestiona la credibilidad de Estados Unidos tras anteriores episodios en los que, según denuncia, se lanzaron ataques tras contactos diplomáticos. Por su parte, Israel observa con recelo unas negociaciones en las que no participa directamente y teme que puedan derivar en un acuerdo que alivie las sanciones sobre Teherán y limite futuras acciones militares.

Mientras tanto, voces dentro de la propia administración estadounidense reconocen la dificultad del momento: los altos el fuego, advierten, "siempre son complicados". Con Ormuz bajo presión, el frente libanés reactivado y el pulso nuclear sin resolver, el alto el fuego pende de un hilo.

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