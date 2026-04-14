El doble bloqueo de Ormuz obliga a Europa a buscar soluciones para su reapertura total a la espera de nuevas negociaciones entre EEUU e Irán en Pakistán

Entre líneas Donald Trump afirma que las conversaciones con Irán podrían reanudarse "en los próximos días" mientras el FMI advierte de que la continuidad del bloqueo podría provocar una recesión global.

Donald Trump ha comenzado a interceptar barcos en el estrecho de Ormuz, bloqueando el paso con 12 buques de guerra y 10,000 soldados. Aunque el ejército estadounidense asegura que ningún barco ha burlado el bloqueo, la BBC informa que cuatro buques han cruzado usando suplantación de identidad, y otros tres con permiso al no estar relacionados con Irán. Este bloqueo podría desencadenar una recesión, según el FMI, debido al encarecimiento del petróleo. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan, mientras Francia y Reino Unido planean una cumbre para discutir soluciones alternativas al bloqueo, aunque España podría no participar.

Donald Trump ya estaría interceptando barcos en el estrecho de Ormuz. Aunque de momento no se ha informado de abordajes, el ejército estadounidense ha informado de que hasta seis buques mercantes procedentes de puertos iraníes se han tenido que dar la vuelta ante el bloqueo de EEUU, formado por 12 buques de guerra y 10.000.

La Armada ha asegurado que ninguna embarcación ha podido burlar ese bloqueo. Sin embargo, la 'BBC' ha rebajado la cifra, afirmando que cuatro buques relacionados con Irán sí habrían cruzado el cerco marítimo.

Según el medio británico, lo habrían conseguido falseando sus datos de navegación mediante el método conocido como suplantación de identidad. Cuatro de ellos lo habrían atravesado gracias a estos 'trucos', mientras que otros tres lo habrían hecho con el permiso estadounidense, al no guardar relación con Irán.

Igualmente, el número de barcos que habrían conseguido superar el estrecho es mínimo. Este paso esencial para la economía global permanece bloqueado y hay decenas de buques esperando para cruzar.

¿A las puertas de una recesión?

Su impacto es tan importante que el Fondo Monetario Internacional ha advertido este martes de que la paralización del tránsito comercial y el encarecimiento del barril de petróleo, que sigue por encima de los 100 dólares, podría provocar una recesión.

Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI, ha declarado que las condiciones en las que se encuentra actualmente la economía global hacen más difícil enfriar la inflación derivada de la guerra contra Irán, en comparación con el escenario que se vivió en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania en plena pospandemia.

"El impacto actual (en la oferta de crudo) recuerda al repunte de los precios de las materias primas de 2022, momento en el que los bancos centrales lograron una desinflación exitosa sin provocar una recesión. ¿Podemos esperar el mismo resultado ahora? Existen motivos para dudarlo", ha esgrimido Gourinchas en una rueda de prensa para presentar el nuevo informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO, por sus siglas en inglés) del FMI.

Seguirán las negociaciones

La única esperanza ante ese posible descalabro económico está puesta en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Aunque el fin de semana terminó sin acuerdo, 'Reuters' ha informado de que Islamabad volverá a acoger las negociaciones a finales de esta semana o inicios de la siguiente.

Asimismo, Donald Trump ha afirmado a un reportero del 'New York Post' que se encuentra en la capital pakistaní que la negociación podría retomarse "en los próximos días". Consciente de que los planes de Trump pueden cambiar en cuestión de horas, Europa busca sus propias soluciones al bloqueo.

Donald Trump afirma que las negociaciones con Irán se podrían retomar "en los próximos días"

Francia y Reino Unido celebrarán este viernes una cumbre en París para debatir con otros estados opciones para permitir el paso por el estrecho. En la cumbre estarán presencialmente Emmanuel Macron y Keir Starmer. Además, van a invitar a líderes de otros países, que podrán asistir en persona o por videollamada.

De momento, no se ha confirmado si España estará en la cita, aunque se prevé la ausencia del Gobierno, ya que el plan 'anglofrancés' pasaría por escoltar a los barcos y lograr un paso seguro, una medida que Moncloa rechazó una sugerencia similar de EEUU.

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