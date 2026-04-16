El papa se mantiene firme ante Trump: "El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos"

¿Qué ha dicho? "¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso!", ha lamentado el pontífice en un encuentro celebrado en la Catedral de San José en Bamenda.

León XIV criticó duramente el uso de las religiones y de Dios para fines militares, económicos y políticos durante un encuentro por la paz en Bamenda, Camerún, una región en guerra civil desde hace diez años. En su discurso, lamentó que el mundo esté siendo destruido por "unos pocos tiranos" que manipulan lo sagrado para sus propios intereses oscuros. El pontífice llegó a Camerún el miércoles y, tras sus compromisos en la capital, se desplazó a esta zona del norte del país, afectada por un conflicto iniciado en 2016 entre separatistas anglófonos y el Gobierno, que ha dejado miles de muertos y desplazados.

León XIV ha cargado este jueves contra quienes usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos y ha afirmado que "el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", en un encuentro por la paz en Bamenda (noroeste de Camerún), una región en guerra civil desde hace una década.

"¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso!", ha lamentado el pontífice en el encuentro celebrado en la Catedral de San José en Bamenda.

León XIV llegó el miércoles a Camerún y, tras las visitas oficiales en la capital, ha querido visitar hoy esta región del norte del país golpeada por el conflicto que comenzó en 2016 entre los separatistas anglófonos que se sienten despreciados por el Gobierno y que ha dejado cerca de 6.500 muertos y más de 500.000 desplazados.

El pasado domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó duramente contra el papa León XIV por sus críticas sobre Irán y Venezuela. "León debería ponerse las pilas como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político", dijo Trump, quien aseguró que el papa es "débil con el crimen y terrible en política exterior".

Más tarde, León XIV respondió a las críticas del presidente de Estados Unidos, al que recordó que "el evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra".

"Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz", dijo el pontífice. León XIV aseguró, además, que no tiene "miedo" de la administración Trump o de "declarar fuertemente el mensaje del Evangelio".

Este jueves, aunque el papa no ha nombrado a Trump, se deja entrever que habla de él al mencionar a aquellos "que doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso".

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