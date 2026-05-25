La UCO destaca que Begoña Gómez se puso las dos marcas de su cátedra a su nombre y que costó a la Complutense 108.000 euros

Los detalles El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil certifica que la esposa del presidente del Gobierno facturó a la universidad 17.000 euros en dos años, una cifra que consideran "incompatible" con un enriquecimiento ilícito personal.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuestiona los argumentos del juez Juan Carlos Peinado en el caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Según un informe al que ha accedido laSexta, los movimientos bancarios de Gómez coinciden con sus actividades profesionales, sin indicios de irregularidades. El documento también menciona una inversión de 108.000 euros en la plataforma Transforma TSC, financiada por la Cátedra de la UCM. La defensa de Gómez solicita su absolución, argumentando que las acusaciones carecen de base legal y que su cátedra no implicaba retribución económica ni requería titulación superior.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho llegar al juez Juan Carlos Peinado su informe sobre la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En el documento, al que ha tenido acceso laSexta, la uniidad de la benemérita concluye que la información bancaria que han analizado de Gómez "concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que ha venido desarrollando".

En el comienzo del informe, no obstante, se menciona la cantidad de 108.000 euros que podrían apuntalar la acusación de apropiación indebida de las acusaciones populares. La Guardia Civil destaca que dentro del programa de la cátedra se analiza con especial detalle a la plataforma Transforma TSC, que es desarrollada gracias a un coste económico directo para la UCM de 108.765,79 euros, "en su mayoría provenientes del fondo de la Cátedra, nutrido de las aportaciones económicas de los colaboradores, como se indicó anteriormente, así como del desempeño de tareas por parte de colaboradores estimándose en un valor económico de entre 225.000 y 253.000 euros".

Esta plataforma "de carácter gratuito desarrollada en nombre de la UCM" llegó a ponerse a disposición de pymes, mediante talleres promocionales, y del público general, a través de un portal web, todo por parte de la cátedra. También dentro del informe se detalla que Gómez puso a su nombre las dos marcas de su cátedra, con los trámites con los organismos competentes siendo realizados directamente por personal de la cátedra que se identificaba como relacionados a Begoña Gómez y Blanca de Juan.

Para la UCO, la sociedad de Gómez (Transforma TSC) sí que "llegó a mantener una actividad comercial", algo que según la UCO evidencian los pagos percibidos de Innovación Hexagonal (por valor de 6.687,85 euros) por facturas emitidas por la sociedad de la mujer del presidente del Gobierno. A renglón seguido, la UCO especifica que "no resulta posible determinar el objeto de esta facturación ni, tampoco, la posible vinculación que esta pudiera tener con la actividad que se podría haber desarrollado a través o como consecuencia de su registro en la plataforma". Para la Guardia Civil, es "reseñable" la "coincidencia entre los usuarios de la plataforma y el único cliente de la sociedad".

El informe detalla que el programa que dirigía la mujer del presidente del Gobierno hizo "dos expedientes" que se habrían elaborado para "dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios", algo que se habría llevado a cabo "al margen del procedimiento establecido en la normativa".

"Al margen de otros ingresos derivados de otras operaciones de inversión", añade el informe, no parece que existan movimientos opacos ni sospechosos por parte de la mujer del presidente del Gobierno. El documento, de más de 300 páginas, ya ha sido remitido al magistrado.

Dentro de este informe también se concluye que la cátedra "se encuentra al tanto de los trámites llevados a cabo" para justificar la facturación que realizaban.

La defensa de Begoña Gómez pide su absolución

Este informe llega después de que la defensa de Begoña Gómez pidiese su libre absolución en la causa en la que está imputada al considerar que los hechos expuestos "no son constitutivos de delito alguno".

En un escrito de su abogado, Antonio Camacho, la defensa de la mujer del presidente del Gobierno considera que la conducta atribuida a Gómez "no reúne los elementos objetivos ni subjetivos exigidos por ninguno de los tipos penales invocados por las acusaciones". En consecuencia, añaden, "procede el dictado de sentencia absolutoria".

El escrito defiende que las cátedras extraordinarias como la que Begoña Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid constituye "un instrumento de colaboración público-privada que, en el caso de la UCM, no comportan retribución económica alguna para quien las dirige y no exigen, de conformidad con la normativa interna de dicha universidad, titulación universitaria superior para el ejercicio de su dirección".

Señala que Gómez contactó con la UCM a efectos del registro del software a nombre de la universidad, si bien ese registro "nunca llegó a realizarse". "Si no finalizó el Registro a través de la OTRI (Oficina de Transferencia de Conocimiento de la Universidad Complutense), fue porque según la normativa de la UCM solo podía registrarse cuando el proyecto estuviera finalizado (con códigos fuente y requisitos cumplidos), estadio al que no se llegó por la eliminación de la Cátedra por la UCM", explica.

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