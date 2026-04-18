Camarero analiza los cambios en el precio del petróleo como consecuencia de la guerra de Irán.

Los detalles El periodista económico ha explicado que "los ocho fines de semana de guerra (que comenzó el pasado 28 de febero) suponen ya un termómetro, desgraciadamente casi habitual, para el mercado".

El periodista económico de 'ABC', José María Camarero, ha analizado en laSexta cómo la guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel, afecta al precio del petróleo. Camarero explica que los ciudadanos notarán el impacto en sus bolsillos a partir del lunes, ya que los precios del petróleo, especialmente del diésel, se negocian en mercados internacionales como el de Londres, que permanecen cerrados hasta el domingo por la noche. Además, señala que los ocho fines de semana de conflicto han sido un indicador constante para el mercado, y anticipa que el cierre del estrecho de Ormuz podría provocar una subida del petróleo y una caída en los mercados del IBEX el lunes.

El periodista económico en 'ABC' José María Camarero ha analizado en laSexta los cambios en el precio del petróleo como consecuencia de la guerra de Irán, que estalló el pasado 28 de febrero tras los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel.

El experto ha explicado por qué los precios del petróleo comenzarán a notarse en los bolsillos de los ciudadanos el lunes y no el fin de semana: "Estos precios se negocian en el mercado internacional, en este caso, sobre todo el precio del diésel, tienen mucha referencia en el mercado de Londres y esos mercados están cerrados hasta este domingo por la noche, cuando empiezan a abrir los asiáticos", explica.

Asimismo, el experto expone que "los ocho fines de semana de guerra suponen ya un termómetro, desgraciadamente casi habitual, para el mercado".

"Es decir, con este nuevo shock, que ha venido inesperadamente con el nuevo cierre del estrecho de Ormuz, lo más probable, si se mantiene mañana, es que el lunes tengamos una nueva subida del petróleo y una nueva rebaja de los mercados del Ibex 35 y de los mercados de bolsas".

Este sábado, el Ejército de Irán ha anunciado su decisión de volver a restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz un día después de anunciar su reapertura, tras denunciar que Estados Unidos ha incumplido los términos del alto el fuego pactado el 8 de abril al mantener su cierre perimetral de la zona, y después de que el presidente Donald Trump haya dejado en el aire la extensión del alto el fuego con Irán y haya amenazado con reanudar los bombardeos.

En un comunicado publicado por la radiotelevisión pública iraní, 'IRIB', el Ejército ha denunciado que, a pesar de que accedió "de buena fe" y "tras los acuerdos previos alcanzados en negociaciones" a "permitir el paso controlado de un número limitado de petroleros y buques mercantes por el estrecho", los estadounidenses "continúan participando en actos de piratería y bandidaje bajo el pretexto de un supuesto bloqueo".

Por ello, han dicho, el control del estrecho vuelve "a su estado anterior bajo la estricta administración y control de las Fuerzas Armadas". "Mientras que EEUU no permita la completa libertad de circulación de buques desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada y en el estado anterior", ha señalado el Ejército.

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