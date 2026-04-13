Trump advierte de que puede que se centre en Cuba una vez acabe la guerra en Oriente Medio: "Es una nación fallida"

Los detalles Irán centra ahora mismo toda la ira del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario ya ha alertado de cuál puede ser el siguiente paso una vez de por terminado el actual conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que su Gobierno podría enfocarse en Cuba tras finalizar la guerra contra Irán, mientras continúan los contactos con La Habana y el bloqueo petrolero estadounidense sigue afectando a la isla. Trump describió a Cuba como una "nación fallida" y mencionó la posibilidad de intervenir una vez concluida la situación con Irán. A pesar de esto, Washington ha permitido que algunos petroleros lleguen a Cuba, que necesita 60.000 barriles diarios de crudo importado. Trump criticó al régimen cubano, destacando el sufrimiento de los cubano-estadounidenses y sugirió una "toma de control amistosa" de la isla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha alertado este lunes de que puede que su Gobierno se centre en Cuba una vez que acabe la guerra contra Irán, en un momento en el que Washington asegura que siguen los contactos con La Habana, mientras la isla continúa sufriendo el bloqueo petrolero estadounidense.

"Cuba es una nación fallida. Vamos a llevar a cabo esta iniciativa (la de impedir que reciba petróleo de manera regular), y es posible que hagamos una parada en Cuba una vez que hayamos concluido con esto (en referencia al a guerra contra Irán)", ha declarado el mandatario a los medios durante un acto en la Casa Blanca.

El magnate neoyorquino ha respondido así cuando ha sido preguntando por la reciente decisión de Washington de permitir a algunos petroleros alcanzar la isla, que requiere a diario de unos 60.000 barriles de crudo importados para satisfacer sus necesidades energéticas.

A finales de marzo, el Gobierno de Trump anunció que analizaría cada envío de petróleo "caso por caso", tras permitir que el buque ruso Anatoly Kolodkin llevara a Cuba 100.000 toneladas de crudo en medio de la grave crisis energética que vive la isla, acrecentada con el asedio petrolero impuesto por Washington desde que EEUU capturó y derrocó al expresidente venezolano, Nicolás Maduro, en enero.

"Ha sido un régimen muy opresivo, como saben. Contamos con muchos extraordinarios cubano-estadounidenses -prácticamente todos ellos votaron por mí-, y han sido tratados de manera terrible. En muchos casos, sus familiares han sido asesinados. Han sido golpeados y asaltados; han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca sobre la isla, sobre la que ha dicho que "ha sido gobernada de forma espantosa por (Fidel) Castro", durante muchos años.

Después de que empezara el estrangulamiento petrolero estadounidense, Trump ha insistido en varias ocasiones en que el Gobierno castrista de Miguel Diaz-Canel está a punto de derrumbarse y ha llegado a sugerir que EEUU llevaría a cabo "una toma de control amistosa" de Cuba.

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