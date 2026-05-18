Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Tres muertos en Moscú y 26 heridos en ataques rusos en Dnipropetrovsk

Al menos 26 heridos en un ataque nocturno del Ejército ruso sobre la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk Al menos 26 personas han resultado heridas este lunes como consecuencia de un nuevo ataque nocturno de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania. Su gobernador, Oleksandr Ganzha, ha detallado en redes sociales que los ataques han caído sobre seis ciudades, que entre los heridos hay menores de edad, y que el Ejército ruso ha empleado drones, artillería y bombas aéreas. En la capital homónima de la provincia, ha sido 18 las personas afectadas por unos ataques que han dañado infraestructura civil y edificios residenciales. El resto de ataques han golpeado las ciudades de Krivói Rog, Sinelnikove, Kamianski, Nikopol y Samarivski. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado de que durante la última noche sus defensas aéreas han logrado interceptar 503 drones y cuatro misiles de crucero modelo Iskander-K, mientras que han registrado al menos 34 impactos, los de 18 misiles y 16 vehículos aéreos no tripulados. Europa Press Compartir en X

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Rusia denuncia el ataque ucraniano a Moscú como un acto terrorista "financiado por la UE al son de Eurovisión" El Gobierno ruso ha denunciado este domingo que el ataque lanzado esta pasada noche por Ucrania contra Moscú y sus ciudades periféricas que ha dejado tres muertos y 17 heridos como un "ataque terrorista masivo, financiado por la Unión Europea y al son de las canciones de Eurovisión", el conocido certamen que se celebró esa misma noche y del que Rusia está excluida por la guerra de Ucrania. "Los objetivos eran exclusivamente pacíficos: personas, edificios de apartamentos y viviendas particulares", ha ironizado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova. "Estos atentados terroristas, al igual que los anteriores, son crímenes cometidos por Volodimir Zelenski y la calle Bankova", ha añadido en referencia al presidente ucraniano y a la oficina presidencial ucraniana, "así como por la minoría occidental que los financia". Europa Press Compartir en X

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Al menos tres muertos en un ataque ucraniano con dron en la región de Moscú que Zelenski ve "justificado" Al menos tres personas murieron en un ataque con dron ucraniano durante la noche en la región metropolitana de Moscú, mientras que doce resultaron heridas, la mayoría cerca de la entrada de la refinería de petróleo de Moscú, en otros ataques con drones, informaron las autoridades el domingo. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó que la tecnología de la refinería no sufrió daños. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que el mayor ataque de drones ucranianos contra la capital rusa de Moscú hasta la fecha, en el que murieron al menos tres personas esta madrugada, está totalmente justificado y tiene como objetivo presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra. "Nuestras respuestas a la prolongación de la guerra por Rusia y a sus ataques contra nuestras ciudades y pueblos están completamente justificadas", escribió en sus redes sociales, en las que compartió un vídeo en el que se ve una columna de humo negro que se eleva desde unas infraestructuras. "Esta vez, las sanciones de largo alcance ucranianas alcanzaron la región de Moscú. Les estamos diciendo claramente a los rusos: su Estado debe poner fin a su guerra", agregó el presidente. Zelenski agradeció su "precisión" al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y a las Fuerzas de Defensa de Ucrania, que han logrado alcanzar objetivos en la retaguardia rusa situados a más de 500 kilómetros de distancia de la frontera ucraniana. Agencias Compartir en X

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