Pakistán, el mediador inesperado: las razones por las que EEUU e Irán han elegido Islamabad para negociar la paz

Los detalles El país tiene una relación de gran sintonía con un Trump al que propusieron para el Nobel de la Paz. No les interesa tampoco que exista inestabilidad en el país persa ni un conflicto largo en la región.

En Islamabad, capital de Pakistán, se están llevando a cabo conversaciones cruciales entre delegaciones de Estados Unidos e Irán para lograr un alto el fuego en Oriente Medio. Pakistán ha sido elegido como mediador debido a su confianza con todas las partes implicadas y su relación casi cordial con Irán. A pesar de sus acuerdos con Arabia Saudí, Pakistán necesita estabilidad en Irán para evitar una crisis de refugiados y mejorar su posición internacional. Sin embargo, Israel se opone a cualquier acuerdo con Irán y podría boicotear las negociaciones, complicando aún más la situación en la región.

Islamabad. Capital de Pakistán. Lugar donde se está decidiendo mucho de lo que pase o pueda pasar en el futuro. Donde se está hablando. Donde se han reunido las delegaciones de Estados Unidos y de Irán para tratar un alto el fuego en Oriente Medio. Para poner fin a las hostilidades. Para, si todo llega a buen puerto, que el sonido de las bombas sea cosa del pasado en el Golfo Pérsico.

Y no, no es un lugar que se haya elegido por mera casualidad. No es un mediador que se haya elegido por una simple cuestión de azar. Porque Pakistán cuenta, ahora mismo, con la confianza de todas las partes implicadas. Porque Islamabad, incluso, nominó a Trump para el Nobel de la Paz y el republicano no dudó en elogiar al líder militar del país. "Es mi mariscal de campo favorito", expuso en su momento.

Hay buena sintonía entre países. "Estados Unidos está a favor de que medie con Irán. En estos momentos, Pakistán cuenta con una situación bastante favorable y, además, tiene una relación casi cordial con los iraníes", cuenta Ana Ballesteros, investigadora sénior del Real Instituto Elcano y profesora de Relaciones Internacionales de la UCM.

Pakistán, además, necesita de paz en Oriente Medio. Porque aunque su relación con Irán dista de ser tan estrecha por sus acuerdos con Arabia Saudí, sí que necesitan que en su país vecino haya paz. "Un Irán inestable le genera refugiados. Comparten una región, Baluchistán, con una minoría como los baluches. En segundo lugar, para reivindicarse a nivel internacional y lograr una posición mayor a la que corresponde por su capacidad", cuenta Alberto Priego, director del Máster en Asuntos Internacionales de Comillas-ICADE.

Si la guerra prosigue, Pakistán podría ver cómo se genera una crisis en esa frontera cuando ya tiene conflictos tanto con India como con Afganistán. "Con la primera tiene un problema enormemente asimétrico. Las dos tienen armas nucleares, pero India tiene mayor capacidad y un Ejército con el que no pueden competir", expone Priego.

Sin embargo, Israel quiere y busca volar todo por los aires. "No está a favor de que haya un acuerdo ni de un diálogo con Irán", afirma Ballesteros, que considera que los israelíes, "si pueden", van a "boicotear el diálogo".

Y mientras Trump se siga dejando arrastrar por Netanyahu no habrá paz posible ni en Irán ni en el resto de las regiones y países de Oriente Medio.

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