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Guerra en el Golfo

Un alto el fuego que no ha servido de mucho: la situación límite en Irán, Siria y Líbano a pesar de la tregua de Trump

¿Qué está pasando? El logro más importante es la apertura de la frontera que separa al territorio sirio del libanés. Lo demás, entre poco y nada con gran falta de gas y multitud de desplazados, muertos y heridos.

Un hombre observa la destrucción de la guerra en Oriente Medio
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Tregua. Es lo que hay en Oriente Medio. Es lo que supuestamente hay en Oriente Medio. Lo que se no se está notando en Líbano. Lo que, de momento, no está sirviendo de mucho salvo por la apertura de la frontera que separa Siria con Líbano. Salvo por un paso cerrado durante tres días por el aviso de bombardeos de Israel que, a día de hoy, siguen alcanzado territorio libanés.

Un balón, eso sí, sin oxígeno al estar cerrado el aeropuerto de Damasco. Sin opciones de traer nada de Beirut a pesar de ser "la frontera más importante por donde pasan todos los alimentos", como explica Mati Gomes Pérez, directora de Oxfam Internacional en Siria.

Porque el país, además, está ante el gran problema de la falta de gas que esta tregua tampoco ha podido solucionar. "Llega a Egipto por Israel y desde ahí a Siria y a Jordania", cuenta Mati.

Y sí, gasolina hay con los problemas de suministro de otros países pero con la diferencia de que allí no ha habido rebaja alguna. El precio se mantiene a 1,5 euros, cuando el salario mensual de Siria apenas alcanza los 100.

Además, en la propia Irán tampoco se han notado en exceso los efectos del alto el fuego. Porque los desplazados no se fían. Porque no han vuelto. "Desde el comienzo del conflicto ha habido un tres millones de desplazados. La mayoría, en zonas rurales alejadas de la capital y en el norte del país", expone Paula Barrachina, de ACNUR España.

En ese sentido, Irán acoge el mayor número de refugiados afganos del mundo, cerca del millón y medio, que ha cruzado la frontera ya demasiadas veces.

En Líbano, la normalidad es algo que está más bien lejos. Allí, las ONG siguen teniendo en su cabeza la última ofensiva de 2024. "Se tarda mucho después en volver a la normalidad", afirma Amanda Muñoz de Toro, asesora de World Vision en Oriente Medio.

"Esto es un trauma tras trauma sin tiempo de paz para poder sanar", argumenta Amanda, después de ataques que han dejado escuelas, hospitales y carreteras reducidas a escombros.

La OMS, por su parte, habla de al menos 3.300 muertos, 30.000 heridos y más de cuatro millones de desplazados en Líbano, Irán, Irak, Siria y Jordania. Como siempre, entre ellos, demasiados niños.

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