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Medidas tras la guerra

Arabia Saudí, Irak... los países árabes buscan alternativa a Ormuz a base de oleoductos

Los detalles Por su parte, los saudíes quieren poner en marcha una larguísima red ferroviaria, de 1.700 kilómetros, para llevar otras mercancías hasta el mar Rojo sin pasar por el estrecho.

Arabia Saudí, Irak... los países árabes buscan alternativa a Ormuz a base de oleoductos.
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En pleno tira y afloja en el estreho de Ormuz, que se ha convertido en protagonista de las últimas semanas tras el inicio del conflicto en Oriente Medio, la lupa energética también se pone ante países como Arabia Saudí, el mayor productor de petróleo del Golfo, que acaba de lograr que su principal oleoducto opere al máximo de su capacidad: siete millones de barriles al día.

Esta es la alternativa que han encontrado para no tener que cruzar Ormuz, pero no es el único territorio que ha tomado medidas para no depender del bloqueo en materia energética.

Por su parte, los saudíes quieren poner en marcha una larguísima red ferroviaria, de 1.700 kilómetros, para llevar otras mercancías hasta el mar Rojo sin pasar por el estrecho. Eso sí, aún les falta financiación, como a Irak.

Allí están desempolvando un proyecto que tiene más de 40 años y que nunca se ha podido llevar a cabo. Es un oleoducto ideado por el expresidente irakí Sadam Husein para que su petróleo no tuviera que pasar por Ormuz.

Mide más de 1.000 kilómetros y por él podrían fluir más de tres millones de barriles diarios con destino a Jordania. El problema es su coste: solo construirlo serían unos 10.000 millones de euros.

Además, Irak ya tiene otro oleoducto que llevaba tiempo sin funcionar y que ahora han logrado reactivar. Este llega hasta Turquía, país con salida al Mediterráneo, pero tiene una capacidad muy pequeña y está muy deteriorado.

Precisamente en Turquía está resurgiendo el interés por otro megaproyecto: el Canal de Estambul. Una ruta que no sustituiría Ormuz, pero que abriría una nueva puerta entre Asia y Europa. El problema, de nuevo, su precio: más de 23.000 millones de euros.

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