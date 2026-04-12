Irán mina Ormuz: los buques, obligados a cruzar un corredor estrecho y de aguas poco profundas

Los detalles El régimen iraní ha llenado de minas el carril central del estrecho y los navíos apenas tienen espacio para navegar. Además, han de pagar un dólar por cada barril de petróleo.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto crucial en el conflicto de Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Actualmente, el estrecho está bloqueado y minado, según Irán, lo que dificulta el tránsito de petroleros y provoca un aumento global en los precios de los combustibles. Irán ha impuesto un control que obliga a los buques a seguir un corredor estrecho y cobra un dólar por barril de crudo. Esta situación representa un desafío para Occidente y una ventaja estratégica para Irán. En respuesta, Donald Trump ha ordenado a la Armada de EE.UU. bloquear el estrecho, intensificando la tensión en la región.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en la gran clave de la guerra en Oriente Medio. En el factor diferencial de un conflicto que comenzó el 28 de febrero, cuando EEUU e Israel atacaron Irán, y que estaba abierto antes de dichos bombardeos. Ahora, sin embargo, está bloqueado. Está minado, según el país persa, y la dificultad de los petroleros para transitar sus aguas está llevando consigo un aumento del precio de los combustibles en todo el mundo.

Está provocando además escasez y preocupación ante una posible falta de crudo. Ante los problemas con el queroseno. Ante una situación que está suponiendo un gran problema para el transporte de petróleo llegado de Oriente Medio.

Y es que Irán ha establecido un control que obliga a los buques a cambiar su ruta de navegación. Dicen que han minado gran parte del trayecto, dejando tan solo un corredor estrecho de apenas ocho kilómetros con aguas poco profundas. Los petroleros, completamente cargados. Para salir, otro corredor por el que cobran un dólar por cada barril de crudo.

Todo hace de Ormuz un problema para Occidente y una ventaja estratégica para Irán en su guerra contra Estados Unidos e Israel. Porque por allí pasaba el 20% del crudo mundial. Porque por sus aguas transitaban 130 buques cada día mientras que ahora apenas lo hacen 15. Dos de ellos iban a ser destructores norteamericanos con la idea de limpiar de minas las aguas, en el primer intento de las fuerzas de Trump en desafiar el control iraní.

"Esta es la última advertencia. La última advertencia", dijeron las fuerzas iraníes a uno de los destructores. A uno de los navíos de EEUU que estaba en el lugar en medio de una operación para "establecer las condiciones" y retirar las minas colocadas por Irán en Ormuz.

La tensión, 'in crescendo': "Paso de acuerdo con el derecho internacional. No hay pretensión de desafiaros. Tengo la intención de respetar las normas del alto el fuego de nuestro Gobierno", respondió uno de los barcos de EEUU.

Mientras, Donald Trump ha anunciado que ha dado orden a la Armada de EEUU de cerrar de manera perimetral el estrecho de Ormuz. "Va a comenzar el proceso de bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir", ha afirmado en redes.

La respuesta del presidente de Estados Unidos es, por tanto, responder al bloqueo con otro bloqueo.

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