Comparecencia de Zapatero, en directo | El expresidente declara hoy por el 'caso Plus Ultra' y por el origen de las joyas de su despacho

... pero el juez Calama rechazó su petición: Zapatero tendrá que declarar sobre las joyas No obstante, ante su petición, el juez Calama rechazó excluir la declaración sobre las joyas halladas en su despacho, en la madrileña calle Ferraz, al considera que esta citación no supone ninguna "merma real en su derecho de defensa" por cuanto los hechos sobre los que versa su declaración son los mismos que ya constan en la causa principal sin que la pieza separada de las joyas haya introducido hechos nuevos ni alterado el objeto fáctico de la imputación. La defensa de Rodríguez Zapatero había solicitado el aplazamiento de la declaración alegando la "inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado". Alfonso Pérez Medina Compartir en X

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