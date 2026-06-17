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Comparecencia de Zapatero, en directo | El expresidente declara hoy por el 'caso Plus Ultra' y por el origen de las joyas de su despacho
El juez Calama rechazó la petición de la defensa del expresidente socialista para que suspendiera la declaración relacionada con la pieza separada sobre las joyas halladas en su despacho tras el registro en su oficina.
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... pero el juez Calama rechazó su petición: Zapatero tendrá que declarar sobre las joyas
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Zapatero pidió que no se abordara el origen de sus joyas para reunir más documentación...
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Hoy declara José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias
... pero el juez Calama rechazó su petición: Zapatero tendrá que declarar sobre las joyas
No obstante, ante su petición, el juez Calama rechazó excluir la declaración sobre las joyas halladas en su despacho, en la madrileña calle Ferraz, al considera que esta citación no supone ninguna "merma real en su derecho de defensa" por cuanto los hechos sobre los que versa su declaración son los mismos que ya constan en la causa principal sin que la pieza separada de las joyas haya introducido hechos nuevos ni alterado el objeto fáctico de la imputación.
La defensa de Rodríguez Zapatero había solicitado el aplazamiento de la declaración alegando la "inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado".
Zapatero pidió que no se abordara el origen de sus joyas para reunir más documentación...
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pidió que no se abordara el origen de sus joyas en su declaración de hoy para reunir más documentación al respecto, según adelantó la Cadena SER y pudo confirmar laSexta a través de fuentes cercanas a Zapatero.
La declaración de Zapatero de hoy está dividida en dos partes. La pieza separada tiene por objeto analizar si hubo delito fiscal o de contrabando en la posesión de las piezas más valiosas del lote de 103 joyas incautadas en el registro y valoradas por la casa de subastas Ansorena en más de 1,3 millones de euros.
Hoy declara José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias
El pasado 19 de mayo, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado en la Audiencia Nacional por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, según fuentes jurídicas a laSexta.
El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, lo citó inicialmente el día 2 de junio como investigado. Zapatero solicitó que se retrasara y el juez finalmente cambió la declaración a los días 17 y 18 de junio.