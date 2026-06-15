Zapatero pide que no se aborde el origen de sus joyas en su declaración de este miércoles para reunir más documentación

Los detalles Según confirman fuentes cercanas de Zapatero a laSexta, el expresidente ha pedido que la pieza sobre el origen de sus joyas no se aborde este miércoles y jueves.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado no abordar el origen de sus joyas en su declaración prevista para este miércoles, con el fin de reunir más documentación, según informa la Cadena SER y confirma laSexta. Zapatero declarará ante la Audiencia Nacional los días 17 y 18 de junio sobre la pieza principal del caso Plus Ultra, pero ha pedido aplazar su declaración referente a las joyas en una pieza separada. Inicialmente, su declaración estaba fijada para el 2 de junio, pero fue pospuesta por el juez José Luis Calama debido a la extensión del sumario.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido que no se aborde el origen de sus joyas en su declaración de este miércoles para reunir más documentación al respecto, según ha adelantado la Cadena SER y ha podido confirmar laSexta a través de fuentes cercanas a Zapatero.

Está previsto que Zapatero declare ante la Audiencia Nacional los días 17 y 18 de junio a las 9:00 horas. Lo que ha pedido el expresidente es que se aplace su declaración únicamente en lo referente a las joyas en una pieza separada, por lo que su declaración sobre la pieza principal del rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra seguiría en pie.

La declaración de Zapatero está dividida en dos partes. La pieza separada tiene por objeto analizar si hubo delito fiscal o de contrabando en la posesión de las piezas más valiosas del lote de 103 joyas incautadas en el registro y valoradas por Ansorena en más de 1,3 millones de euros.

Hace unas semanas, tras conocerse el sumario, el expresidente pidió retrasar su declaración, inicialmente señalada para el día 2 de junio, ante la Audiencia Nacional por la extensión del sumario del caso Plus Ultra. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama aceptó la petición de la defensa de Zapatero de posponer su declaración como investigado en el caso Plus Ultra y situó el interrogatorio para los días 17 y 18 de junio a las 9:00 horas.

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