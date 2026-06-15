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Declara el miércoles y jueves

Zapatero pide que no se aborde el origen de sus joyas en su declaración de este miércoles para reunir más documentación

Los detalles Según confirman fuentes cercanas de Zapatero a laSexta, el expresidente ha pedido que la pieza sobre el origen de sus joyas no se aborde este miércoles y jueves.

José Luis Rodríguez Zapatero
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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido que no se aborde el origen de sus joyas en su declaración de este miércoles para reunir más documentación al respecto, según ha adelantado la Cadena SER y ha podido confirmar laSexta a través de fuentes cercanas a Zapatero.

Está previsto que Zapatero declare ante la Audiencia Nacional los días 17 y 18 de junio a las 9:00 horas. Lo que ha pedido el expresidente es que se aplace su declaración únicamente en lo referente a las joyas en una pieza separada, por lo que su declaración sobre la pieza principal del rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra seguiría en pie.

La declaración de Zapatero está dividida en dos partes. La pieza separada tiene por objeto analizar si hubo delito fiscal o de contrabando en la posesión de las piezas más valiosas del lote de 103 joyas incautadas en el registro y valoradas por Ansorena en más de 1,3 millones de euros.

Hace unas semanas, tras conocerse el sumario, el expresidente pidió retrasar su declaración, inicialmente señalada para el día 2 de junio, ante la Audiencia Nacional por la extensión del sumario del caso Plus Ultra. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama aceptó la petición de la defensa de Zapatero de posponer su declaración como investigado en el caso Plus Ultra y situó el interrogatorio para los días 17 y 18 de junio a las 9:00 horas.

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