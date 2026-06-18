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Declaración de Zapatero

Alberto Chicote, sobre la defensa de Zapatero: "Se agarra a que no ha aparecido ese funcionario al que se habría corrompido"

El periodista apunta a que Julio Martínez es "quien tiene todas las claves porque es quien oficialmente cobraba". Por eso, sostiene, el expresidente "está agarrado a Julito y, si se revuelve, su perspectiva judicial se complica".

Ana Pastor y Javier Chicote en El Objetivo
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Javier Chicote, periodista del 'ABC', ha analizado este miércoles la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero y ha sostenido que el expresidente "se agarra a que aún no ha aparecido ese funcionario al que se habría corrompido" para llevar a cabo el rescate de Plus Ultra.

"En ese tráfico de influencias falta alguien de la SEPI o de Hacienda para dar un rescate que no se merecía dar. Pero todavía estamos en fase de instrucción", ha afirmado Chicote en El Objetivo.

El periodista ha subrayado que "quien tiene todas las claves es Julio Martínez Martínez (Julito) porque es quien oficialmente cobraba". En este sentido, ha añadido que el socialista "está agarrado a Julito y, si se revuelve, la perspectiva judicial de Zapatero está complicada".

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