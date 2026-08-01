Creer que serían acogidos, la viralidad o los conflictos con Marruecos: el posible detonante de la crisis humanitaria en Ceuta

¿Por qué es importante? ¿Qué motivó la entrada masiva de migrantes en Ceuta de este jueves? Hasta 60.000 personas entraron a nado a la ciudad autónoma dando lugar a la peor crisis humanitaria de la historia reciente.

La reciente crisis migratoria en Ceuta, con la entrada masiva de hasta 60.000 personas, ha generado un intenso debate sobre sus causas. Una posible razón es el fallo del Tribunal Supremo, que indica que las repatriaciones en frontera marítima no tienen encaje legal, lo que pudo inducir a los migrantes a esperar acogida. Además, la viralización en redes sociales y el movimiento 'Harraga', que promueve peligrosos cruces fronterizos, han sido factores determinantes. También se especula sobre una posible represalia de Marruecos, en el contexto de tensiones políticas y aspiraciones deportivas, como la organización conjunta del Mundial con España.

Es una de las incógnitas de los últimos tres días. ¿Qué motivó la entrada masiva de migrantes en Ceuta de este jueves? Hasta 60.000 personas entraron a nado a la ciudad autónoma dando lugar a la peor crisis humanitaria de la historia reciente. Con Ceuta ya este sábado recuperando la normalidad, analizar las posibles causas que han llevado a la situación es una máxima.

Por un lado, este el polémico fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que posteriormente fue ratificado por el Tribunal Supremo mencionado este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el mismo, se indica que las repatriaciones en frontera de personas que entren por nuestro espacio a nado, por el mar, no tienen encaje por considerar que no existe una frontera física, como sí existe cuando se atraviesa una frontera terrestre.

Un punto que podría haber sido clave para que las miles de personas que entraron creyeran que recibirían acogida a su llegada, pero nada más lejos de la realidad. Hasta tal punto de que en redes sociales hay videos que se han viralizado en los que se dan detalladas instrucciones para que la entrada en las cosas ceutíes sea exitosa.

Con respecto a esto, otro de los factores claves de esta crisis sería la viralidad de los jóvenes en todas las plataformas. Según indica el periodista Ignacio Cembrero, "hay más jóvenes que se movilizan y esa movilización empieza primero en redes sociales, en grupos de Whatsap...".

El movimiento 'Haraga'

Según el comunicador, parte del movimiento hacia Ceuta se gestó "a través de un movimiento que se organizaba en redes sociales, llamado 'Haraga', que se traduce como 'los que queman' y se refiere a los jóvenes migrantes que cruzan fronteras de manera peligrosa. La mayoría de ellos, llegaban a través de esos movimientos e incluso a través del boca a boca".

Uno de los jóvenes que cruzaban este jueves relataba que había decidido cruzar a España arengado por un amigo que le llamó a las 11 de la mañana. Otros publicaban su experiencia en redes sociales, aseguraban que había sido fácil, y provocaban el conocido como efecto llamada.

El último factor a tener en cuenta: Marruecos. El país podría haber actuado por represalia, tal y como sucedió en 2021. Sánchez viajó este pasado 20 de julio a Argelia, país con el que Rabat está en un conflicto encallado por el Sáhara Occidental desde hace décadas.

Además, Marruecos quiere ser la sede del final del Mundial de fútbol que organizará conjuntamente con España. Algo que no es baladí. Mientras miles de ciudadanos marroquíes se jugaban la vida para llegar a nado a Ceuta, su máximo líder, Mohamed XVI, se saludaba con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sin hacer nada por lo que estaba pasando en la frontera con España.

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