El origen de la imputación de Zapatero: EEUU investigaba el móvil del empresario Rodolfo Reyes por posible blanqueo de dinero

Los detalles Todo empezó en Estados Unidos, con su Departamento de Seguridad Nacional investigando el posible blanqueo de dinero de Rodolfo Reyes. Ya en 2024, la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades francesas y suizas sobre el rescate de Plus Ultra.

Este lunes se han revelado novedades sobre la trama que, según la Audiencia Nacional, lideraría el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En el sumario del caso Plus Ultra aparecen fotografías de lingotes de oro y relojes de lujo, lo que podría indicar un blanqueo de capitales. La investigación comenzó en Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden, cuando se indagaba al venezolano Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra. Reyes fue vinculado a actividades ilícitas, incluyendo el blanqueo de dinero. Francia y Suiza también alertaron sobre el posible uso del rescate de Plus Ultra para lavar dinero de Venezuela, lo que llevó a la Fiscalía Anticorrupción a presentar una querella contra varios implicados.

Este lunes también hemos conocido novedades sobre el origen de la trama que, presuntamente y según la Audiencia Nacional, lideraría el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hay nuevos detalles sobre su operativa y, algo muy llamativo: porque en el sumario del caso Plus Ultra aparecen fotografías de lingotes de oro y de relojes de lujo. Todo lo que habitualmente apunta a un blanqueo de capitales de manual.

Si viajamos un poco al pasado, podemos descubrir el inicio de todo. Porque fue el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos quien abrió el camino hacia la imputación del expresidente Zapatero. Todo arrancó en EEUU, no en España, y en la era de Joe Biden, no con Donald Trump en la Casa Blanca.

Y es que, los estadounidenses estaban investigando al venezolano Rodolfo Reyes, accionista principal de Plus Ultra. Le seguían la pista por sus actividades ilícitas y, entre ellas, estaba el posible blanqueo.

Es así como dan el paso, acceden al teléfono móvil del empresario Rodolfo Reyes, y descubren los indicios necesarios y lo suficientemente claros para seguir en su exploración, pero no sin antes pedir la colaboración de la Policía Nacional de España.

Encontraron "una evidencia que contiene información relevante para el procedimiento que se sigue", según la UDEF. También aportaron los mensajes del móvil de Rodolfo Reyes, que ayudaron a posicionarlo como una figura imprescindible para poder llegar o acceder al expresidente y a su red de influencias. Entre ellos, este mensaje: "Sí hermano, nuestro pana Zapatero detrás".

EEUU, España, Francia y hasta Suiza

Ya hemos pasado por EEUU y España, pero queda recordar que Francia y Suiza también han conducido parte de una investigación.

En 2024, la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades francesas y suizas sobre la posibilidad de que el rescate de Plus Ultra hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela.

Así consta en el auto, al que ha tenido acceso laSexta: "Según la OEI 10/2024 de Francia, Rodolfo Reyes Rojas está vinculado a la compañía aérea Plus Ultra" y "aparecería como beneficiario de transferencias de dinero, pudiendo estar implicado en una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro a una compañía aérea Coyne Airways hacia Dubái".

Esto fue lo que llevó a la Fiscalía a presentar una querella contra seis personas, entre las que no estaba por aquel entonces Zapatero. Esa querella apuntaba a la secadora Plus Ultra. Porque la Fiscalía sostenía que la compañía se dedicaba a blanquear dinero ilícito procedente de Venezuela.

Lo hacía a través de contratos ficticios de préstamos, la adquisición de bienes inmuebles de lujo e incluso la compraventa de relojes de lujo. Es verdad que la causa se archivó en varias ocasiones, pero también que fue recuperada y que este lunes hemos conocido la parte hasta ahora oculta del sumario del caso Plus Ultra.

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