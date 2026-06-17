Zapatero se acoge a su derecho a no declarar por las joyas alegando que no ha tenido tiempo de reunir la documentación

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid (España)

¿Qué ha dicho? José Luis Rodríguez Zapatero ha evitado responder ante el juez sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros intervenidas en su despacho al asegurar que aún no ha podido reunir toda la documentación sobre su origen.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha evitado responder este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre las joyas intervenidas en su despacho y tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros, al alegar que no ha tenido tiempo suficiente para recopilar la documentación necesaria que acredite su origen.

Según fuentes jurídicas, Zapatero ha explicado durante su declaración como investigado en el denominado caso Plus Ultra que está reuniendo la información relativa a esas piezas para poder dar explicaciones sobre su procedencia, una cuestión que ha sido objeto de dudas por parte del magistrado instructor.

La comparecencia, que se ha prolongado durante cerca de tres horas, se ha centrado en las sospechas sobre una presunta trama de tráfico de influencias vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. En ella, el expresidente únicamente ha respondido a las preguntas del juez y de su defensa.

Durante su declaración, Zapatero ha negado haber ejercido influencia alguna para favorecer la concesión de los 53 millones de euros otorgados a la compañía aérea y ha rechazado haber mantenido contactos directos con sus directivos. Según su versión, no conoció al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, hasta 2024.

Asimismo, ha negado disponer de empresas en el extranjero y se ha desvinculado de la supuesta creación de una sociedad offshore en Dubái que figura entre los indicios recogidos por la investigación.