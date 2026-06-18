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'Caso Plus Ultra', en directo | Zapatero se entera por los medios de la imputación de sus hijas: aún no tienen notificación
La investigación atribuye a What The Fav, la empresa de las hijas del expresidente socialista, un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes" para los hechos investigados en el 'caso Plus Ultra'.
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Sémper (PP), tras enterarse de la imputación de las hijas de Zapatero: "No voy a hacer sangre"
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Figaredo (Vox), tras la imputación de las hijas de Zapatero: "Es la mafia de [Pedro] Sánchez"
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El PSOE apela a la presunción de inocencia de las 3 investigadas, aunque reconoce que era "previsible" su imputación
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La defensa de Zapatero ya barajaba la posibilidad de la imputación de sus hijas
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La férrea defensa de Zapatero a sus hijas: "Las tengo por buenas profesionales"
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🔴 Zapatero se entera por los medios de la imputación de sus hijas
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¿Cuál fue el papel de las hijas de Zapatero en la trama? Según Irene Dorta, "accesible" y "prescindible"
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El PSOE sigue confiando en Zapatero tras la imputación de sus hijas y secretaria: "Los hechos se van a esclarecer"
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¿Y qué pasa con Gertrudis?
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Por qué las hijas de Zapatero son llamadas a declarar como investigadas y no como testigos
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What The Fav tuvo, para el juez, un "papel instrumental" en el caso investigado
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Borja Sémper se entera en directo de la imputación de las hijas de Zapatero: "Pesará sobre sus hombros"
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El juez del caso Plus Ultra imputa a las hijas y a la secretaria de Zapatero
Sémper (PP), tras enterarse de la imputación de las hijas de Zapatero: "No voy a hacer sangre"
Borja Sémper se enteró de la imputación de las hijas de Zapatero en directo. Pero desde el Congreso de los Diputados insiste en que no hará declaraciones al respecto y que "los tribunales" serán los que hablen. "No voy a hacer sangre con algo tan personal", ha señalado el diputado del PP, que ha hecho hincapié en que ya será "bastante pesado" para Zapatero "haber metido a sus hijas en este lío".
Figaredo (Vox), tras la imputación de las hijas de Zapatero: "Es la mafia de [Pedro] Sánchez"
El diputado por Vox José María Figaredo Álvarez-Sala ha reaccionado a la imputación de las hijas de Zapatero señalando directamente al presidente del Gobierno. En el pasillo del Congreso de los Diputados, Figaredo ha subrayado que "es la mafia de [Pedro] Sánchez", que es el "puto amo". "Hay que ver si Zapatero es socio o subalterno de Sánchez", ha señalado, subrayando que "nadie se cree que no esté relacionado".
El PSOE apela a la presunción de inocencia de las 3 investigadas, aunque reconoce que era "previsible" su imputación
En las filas socialistas, igual que no era un escenario ajeno para la defensa de Zapatero, dicen que era previsible la imputación tanto de Alba y Laura, las hijas del expresidente, como de Gertrudis, su secretaria. En el partido no ha "sorprendido" la decisión, si bien han apelado a la "presunción de inocencia de las tres". Desde el Gobierno sostienen que la investigación está todavía en un estado "embrionario".
La defensa de Zapatero ya barajaba la posibilidad de la imputación de sus hijas
Aunque el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha enterado a través de los medios de comunicación de la imputación de sus hijas, era un escenario posible que ya había barajado su defensa, aunque no por ello es menos doloroso para el expresidente.
El pasado 19 de mayo, cuando Zapatero fue imputado, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevaron a cabo registros en la oficina del expresidente, en la calle Ferraz, y también en las sedes de tres empresas, entre ellas What The Fav, la de sus hijas.
La férrea defensa de Zapatero a sus hijas: "Las tengo por buenas profesionales"
En su declaración, Zapatero no sólo se defendió a sí mismo, sino que también puso todo su énfasis y fuerzas en defender la actividad profesional de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez. "Las tengo por buenas profesionales", ha mantenido el padre, para luego explicar que la empresa What The Fav simplemente se dedicaba a entregar los informes que les encargaban. "Tienen una pequeña empresa con seis trabajadores", explico en el Senado.
Así, Zapatero ha descrito el trabajo hecho por sus hijas como "labores de diseño acabado", asegurando que eran trabajos reales. Unas declaraciones que chocan con el auto judicial, porque para el magistrado la empresa de las hijas del expresidente encubría pagos de comisiones.
🔴 Zapatero se entera por los medios de la imputación de sus hijas
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha enterado de la imputación de sus hijas, Laura y Alba, y de su secretaria, Gertrudis, a través de los medios de comunicación. Según fuentes cercanas, las hijas del expresidente no han recibido aún la notificación de la imputación, y no se pronunciarán al respecto hasta que leal el auto del juez.
¿Cuál fue el papel de las hijas de Zapatero en la trama? Según Irene Dorta, "accesible" y "prescindible"
Según el auto de imputación a Zapatero del juez Calama, la empresa de las hijas del expresidente operó "como centro de redistribución de flujos económicos, canalizando pagos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno". Irene Dorta, periodista de Tribunales en 'El País', indica que el papel de las hijas de Zapatero en la trama "era accesorio". Ellas maquetaban unos informes "que ya estaban hechos" y que, por ese motivo, "pudo ser una empresa para cobrar y canalizar cobros que eran de alguna manera pago de favores para Zapatero". Así lo contó el mes pasado en laSexta Columna:
El PSOE sigue confiando en Zapatero tras la imputación de sus hijas y secretaria: "Los hechos se van a esclarecer"
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reafirmado este jueves su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras la imputación de sus hijas y secretaria en el 'caso Plus Ultra' y ha recordado que ahora es el "tiempo de la Justicia", insistiendo en que "los hechos se van a esclarecer".
"Venimos manteniendo la confianza en el presidente Zapatero, estamos en una fase en la que se tiene que esclarecer muchas cosas y vamos a confiar en la presunción de inocencia y en el Estado de derecho", ha reiterado la dirigente socialista en declaraciones a laSexta.
Mínguez ha apoyado el comunicado de Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional, en el que pedía confianza porque "la verdad se abrirá paso". "Vamos a dejar ahora que sea el tiempo de la justicia", ha recalcado la portavoz del PSOE, que ha indicado que en el ámbito político y mediático "va muy deprisa y necesita respuestas rápidas" pero "la justicia necesita sus tiempos".
En este contexto, ha recordado que el juez José Luis Calama está investigando en una fase de indicios y Zapatero "tendrá que demostrar con hechos y pruebas". Así, ha cargado contra la "hipocresía" del PP, que está "dando grandes lecciones sobre lo que tendría que ser la transparencia" y "son los primeros que están condenados de toda Europa como partido político por corrupción, muchos de ellos en la cárcel".
Mínguez ha reafirmado que, sobre las joyas que se encontraron en la caja fuerte del expresidente socialista, Zapatero "ha pedido tiempo" para que pueda aportar las pruebas y ofrecer "todas las explicaciones oportunas".
¿Y qué pasa con Gertrudis?
Sobre la secretaria del expresidente del Gobierno, Gertrudis Alcázar, el juez Calama recuerda los indicios de su participación directa en los que hechos, lo que justifica su llamada al proceso penal como investigada. En su escrito, el magistrado rechaza igualmente las diligencias solicitadas por la acusación popular unificada, entre ellas la citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su asesor Koldo García o la de Pedro Saura como testigo.
Por qué las hijas de Zapatero son llamadas a declarar como investigadas y no como testigos
"Llamarlas en calidad de testigos resultaría incompatible con su posición procesal potencialmente afectada, pues les impondría el deber de decir verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables", añade en su escrito, esgrimiendo que es "la única vía compatible" con las constitucionales del artículo 24 de la Constitución Española.
Es más, añade que citarlas como testigos supondría "un riesgo": "La alternativa [citarlas como testigos] generaría un riesgo, al obligarlas a declarar bajo veracidad sobre hechos que, en un estadio posterior, podrían serles atribuidos en calidad de partícipes o responsables por su condición de administradoras de una sociedad cuya operativa aparece objetivamente vinculada al entramado investigado".
What The Fav tuvo, para el juez, un "papel instrumental" en el caso investigado
Según apunta el juez, la investigación "atribuye a What The Fav un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad".
En este sentido, argumenta que tanto Alba como Laura son administradoras formales de dicha mercantil, cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado, lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas.
Borja Sémper se entera en directo de la imputación de las hijas de Zapatero: "Pesará sobre sus hombros"
El portavoz del PP, Borja Sémper, se ha enterado en directo mientras hacía una entrevista en Al Rojo Vivo de la imputación de las hijas y la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
En el momento en el que Sémper estaba respondiendo a las preguntas de Antonio García Ferreras, este le ha cortado para comunicarle una última hora sobre el caso Zapatero. "Parece que la comparecencia de ayer de Zapatero ante el juez, lejos de despejar dudas, lo que hizo fue consolidarlas. Lejos de despejar dudas sobre los indicios serios que pesan sobre la actividad del expresidente, las consolidó", ha sido la primera reacción del 'popular' tras conocer la imputación.
Además, ha señalado que el caso "ya abarca a su entorno familiar y profesional, abarca a sus hijas y a su secretaria". Esto, ha dicho el portavoz del PP, "es grave".
El juez del caso Plus Ultra imputa a las hijas y a la secretaria de Zapatero
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado imputar a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar, que se personarán en el procedimiento en calidad de investigadas y ejercer así su derecho de defensa.
En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió a Calama que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas. En su escrito, el instructor indica que la declaración de las tres se señalará en una resolución aparte.