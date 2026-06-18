'Caso Plus Ultra', en directo | Zapatero se entera por los medios de la imputación de sus hijas: aún no tienen notificación

Figaredo (Vox), tras la imputación de las hijas de Zapatero: "Es la mafia de [Pedro] Sánchez" El diputado por Vox José María Figaredo Álvarez-Sala ha reaccionado a la imputación de las hijas de Zapatero señalando directamente al presidente del Gobierno. En el pasillo del Congreso de los Diputados, Figaredo ha subrayado que "es la mafia de [Pedro] Sánchez", que es el "puto amo". "Hay que ver si Zapatero es socio o subalterno de Sánchez", ha señalado, subrayando que "nadie se cree que no esté relacionado". Compartir en X

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El PSOE apela a la presunción de inocencia de las 3 investigadas, aunque reconoce que era "previsible" su imputación En las filas socialistas, igual que no era un escenario ajeno para la defensa de Zapatero, dicen que era previsible la imputación tanto de Alba y Laura, las hijas del expresidente, como de Gertrudis, su secretaria. En el partido no ha "sorprendido" la decisión, si bien han apelado a la "presunción de inocencia de las tres". Desde el Gobierno sostienen que la investigación está todavía en un estado "embrionario". Esther Redondo Compartir en X

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La defensa de Zapatero ya barajaba la posibilidad de la imputación de sus hijas Aunque el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha enterado a través de los medios de comunicación de la imputación de sus hijas, era un escenario posible que ya había barajado su defensa, aunque no por ello es menos doloroso para el expresidente. El pasado 19 de mayo, cuando Zapatero fue imputado, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevaron a cabo registros en la oficina del expresidente, en la calle Ferraz, y también en las sedes de tres empresas, entre ellas What The Fav, la de sus hijas. Esther Redondo Compartir en X

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La férrea defensa de Zapatero a sus hijas: "Las tengo por buenas profesionales" En su declaración, Zapatero no sólo se defendió a sí mismo, sino que también puso todo su énfasis y fuerzas en defender la actividad profesional de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez. "Las tengo por buenas profesionales", ha mantenido el padre, para luego explicar que la empresa What The Fav simplemente se dedicaba a entregar los informes que les encargaban. "Tienen una pequeña empresa con seis trabajadores", explico en el Senado. Así, Zapatero ha descrito el trabajo hecho por sus hijas como "labores de diseño acabado", asegurando que eran trabajos reales. Unas declaraciones que chocan con el auto judicial, porque para el magistrado la empresa de las hijas del expresidente encubría pagos de comisiones. La defensa férrea de Zapatero a sus hijas pese a las sospechas de que su empresa encubriría los pagos de la presunta trama Laura Antiqueira Compartir en X

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El PSOE sigue confiando en Zapatero tras la imputación de sus hijas y secretaria: "Los hechos se van a esclarecer" La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reafirmado este jueves su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras la imputación de sus hijas y secretaria en el 'caso Plus Ultra' y ha recordado que ahora es el "tiempo de la Justicia", insistiendo en que "los hechos se van a esclarecer". "Venimos manteniendo la confianza en el presidente Zapatero, estamos en una fase en la que se tiene que esclarecer muchas cosas y vamos a confiar en la presunción de inocencia y en el Estado de derecho", ha reiterado la dirigente socialista en declaraciones a laSexta. Mínguez ha apoyado el comunicado de Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional, en el que pedía confianza porque "la verdad se abrirá paso". "Vamos a dejar ahora que sea el tiempo de la justicia", ha recalcado la portavoz del PSOE, que ha indicado que en el ámbito político y mediático "va muy deprisa y necesita respuestas rápidas" pero "la justicia necesita sus tiempos". En este contexto, ha recordado que el juez José Luis Calama está investigando en una fase de indicios y Zapatero "tendrá que demostrar con hechos y pruebas". Así, ha cargado contra la "hipocresía" del PP, que está "dando grandes lecciones sobre lo que tendría que ser la transparencia" y "son los primeros que están condenados de toda Europa como partido político por corrupción, muchos de ellos en la cárcel". Mínguez ha reafirmado que, sobre las joyas que se encontraron en la caja fuerte del expresidente socialista, Zapatero "ha pedido tiempo" para que pueda aportar las pruebas y ofrecer "todas las explicaciones oportunas". Compartir en X

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¿Y qué pasa con Gertrudis? Sobre la secretaria del expresidente del Gobierno, Gertrudis Alcázar, el juez Calama recuerda los indicios de su participación directa en los que hechos, lo que justifica su llamada al proceso penal como investigada. En su escrito, el magistrado rechaza igualmente las diligencias solicitadas por la acusación popular unificada, entre ellas la citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su asesor Koldo García o la de Pedro Saura como testigo. Alfonso Pérez Medina Compartir en X

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Por qué las hijas de Zapatero son llamadas a declarar como investigadas y no como testigos "Llamarlas en calidad de testigos resultaría incompatible con su posición procesal potencialmente afectada, pues les impondría el deber de decir verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables", añade en su escrito, esgrimiendo que es "la única vía compatible" con las constitucionales del artículo 24 de la Constitución Española. Es más, añade que citarlas como testigos supondría "un riesgo": "La alternativa [citarlas como testigos] generaría un riesgo, al obligarlas a declarar bajo veracidad sobre hechos que, en un estadio posterior, podrían serles atribuidos en calidad de partícipes o responsables por su condición de administradoras de una sociedad cuya operativa aparece objetivamente vinculada al entramado investigado". Alfonso Pérez Medina Compartir en X

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What The Fav tuvo, para el juez, un "papel instrumental" en el caso investigado Según apunta el juez, la investigación "atribuye a What The Fav un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad". En este sentido, argumenta que tanto Alba como Laura son administradoras formales de dicha mercantil, cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado, lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas. Casi un millón de euros por maquetar informes que hacía Zapatero: el trabajo de las hijas del expresidente Alfonso Pérez Medina Compartir en X

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