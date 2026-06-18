Gabi Sanz cree que Zapatero debe elegir entre "el hombre insobornable que fue y el papel de presunto implicado"

El periodista de 'Vozpopuli' ha explicado en El Objetivo que se trata de una cuestión de "entre la estrategia penal y la política", puesto que la combinación de ambas dos resulta en "una esquizofrenia".

Cuando en El Objetivo uno de los tertulianos aseguraba que "hay que parar" respecto a las explicaciones que se están dando desde el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, era el turno de contactar con el periodista de 'Vozpopuli' Gabi Sanz.

Precisamente, él ha compartido esta apreciación, ya que a su parecer Zapatero "en algún momento dado va a tener que elegir entre su personaje histórico, mantener la figura de hombre insobornable que fue y el papel de presunto implicado que le ha deparado su malhacer". Y es que "ambas cosas son incompatibles", ha asegurado.

"No puedes mantener la ficción de 'aquí no ha pasado, tengo joyas por valor de 1,3 millones, pero sigo siendo ese líder insobornable y a la vez tengo que hacer frente a una declaración ante el juez'", ha continuado Sanz.

Tampoco ha dudado en recordar el periodista en esta línea que el juez no se ha creído todas las negaciones esgrimidas por el expresidente este miércoles en la Audiencia Nacional.

Por todo ello, Sanz considera que "tiene que decidir exactamente entre la estrategia penal y la política", puesto que la combinación de ambas dos resulta en "una esquizofrenia". Y es que "las versiones a cada momento cada vez más disparatadas".

En este sentido, recuerda esa especulación que sobrevuela estos días, que es la de apuntar a la esposa de Zapatero, Sonsoles Espinosa, como propietaria de esas joyas incautadas: "Podrían ganar una imputación más", ha advertido el periodista desde Bilbao.

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