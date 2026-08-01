Una cesta más cara en verano: el ticket de la compra se dispara un 6% con la llegada de las vacaciones

Los detalles Productos como los refrescos, el pescado fresco o los helados aumentan considerablemente su venta en el periodo estival, lo que encarece la cesta de la compra.

Con la llegada del verano, los gastos en alimentos y bebidas aumentan notablemente en toda España. El calor y el tiempo libre invitan a disfrutar más, lo que se traduce en un incremento del 6% en el ticket de la compra. En Cataluña, el consumo de cerveza sube un 10%, mientras que en Andalucía, los refrescos representan el 18% de la cesta de la compra, aumentando sus ventas un 5%. En Galicia, el verano conlleva más visitas y mayores gastos, especialmente en productos como helados, pescado fresco y empanadas. En definitiva, los caprichos veraniegos son irresistibles para todos.

Es llegar a la playa y nadie se libra de tener que llenar la nevera. Algo que hacemos cada año y que cada vez es más caro, pero especialmente lo es en verano con los antojos que sí se compran en comparación con el resto del año. Calor y tiempo libre son la combinación perfecta para disfrutar del verano, pero también para rascar más el bolsillo.

Por ejemplo, la cerveza en España se toma un 10% más en estos meses y donde más se consume es en Cataluña. Y es que el ticket de la compra se dispara un 6% con la llegada del verano, pero no solo allí, sino en todas las comunidades autónomas.

En Andalucía, los refrescos representan el 18% de la cesta y eso se nota. Estas bebidas refrescantes que no faltan en nuestros carritos aumentan su venta casi un 5% a lo largo de todo el verano.

Otros lugares, como Galicia, saben que el verano implica más visitas y, con ello, también mayores gastos: "Invitas a uno, a otro...y claro, gastas más que en el invierno". Hasta un 8% nos gastamos más llegado el verano en helados, pero no solo en eso, sino en otros productos también los gallegos gastan más en el verano. Por ejemplo, en el pescado fresco. Los más vendidos son las xoubas y los chinchos, es decir, la sardina pequeña y el jurel. Pero también gastan más en empanadas para irnos a la playa o de excursión.

Y aunque para algunos no importa si nieva o hace sol, lo que está claro es que nadie puede resistirse a los caprichos del verano.

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