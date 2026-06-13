Gabi Sanz explica que Zapatero está "preocupado" antes de su declaración: "El tema de las joyas ha sido duro, saber la valoración que le han dado"

El periodista, que cita fuentes del entorno del expresidente, ha aseverado que Zapatero está en constante contacto con su abogado para preparar su declaración de esta semana.

José Luis Rodríguez Zapatero afronta esta próxima semana su declaración en sede judicial por las causas abiertas contra su figura, tanto su intermediación en el rescate de Plus Ultra como el origen de las joyas que se encontraron en una caja fuerte en su despacho.

Y, según ha desvelado Gabriel Sanz en laSexta Xplica citando fuentes del entorno del socialista, el expresidente está "preocupado": "Está muy recluido en esa burbuja con su abogado, Víctor Moreno. Están trabajando intensamente en la preparación de su comparecencia. Obviamente está preocupado. Tiene contacto directo con su abogado porque necesita su opinión".

"El tema de las joyas ha sido duro, saber la valoración que le han dado de 1.300.000 euros. Plus Ultra son unos delitos que se le achacan al expresidente que habrá que probar, pero el tema de las joyas es sobrevenido", ha añadido.

Sobre ello ha recalcado que "el problema es que han pasado cuatro semanas y no hay noticia de que haya certificados, de que haya incluso la liquidación con Hacienda".

Ante esta situación, advierte que los dos delitos que se le podrían imputar si no acredita su inocencia (contrabando y fraude fiscal) son "unos cargos que le pueden suponer hasta 11 años de cárcel".

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