Trump anuncia un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y asegura que Gaza quedará en manos de "un nuevo Gobierno palestino"

Los detalles El presidente estadounidense afirma que el acuerdo afecta tanto al Movimiento de Resistencia Islámica como "al resto de grupos armados" en el enclave.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados en Gaza, lo que permitirá que el enclave palestino sea gobernado por un nuevo Gobierno al servicio de su pueblo. Según Trump, este pacto histórico se logró gracias a la mediación de Qatar, Egipto y Turquía, e incluye la retirada de Israel de Gaza una vez completado el desarme. Sin embargo, fuentes de Tel Aviv han indicado que el Ejército israelí no se retirará mientras Hamás no se desarme completamente. El acuerdo, que implica crear un inventario de armas supervisado por el Comité Palestino Nacional, se anunció tras una reunión entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado en la madrugada de este viernes un acuerdo para el "desarme total" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros "grupos armados" que operan en Gaza. De esta forma, según el magnate, el enclave palestino quedará en manos de "un nuevo Gobierno al servicio de su pueblo".

"Hoy, la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y del resto de grupos armados de Gaza", ha asegurado Trump a través de una publicación en la red social Truth Social.

Con este acuerdo, Trump asegura que Gaza pasará a estar gobernada "al fin" por "un nuevo Gobierno palestino" que estará "al servicio de su pueblo". Este nuevo Ejecutivo, asegura el presidente estadounidense, "colaborará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino".

El pacto, según expone Trump, se ha logrado gracias a la mediación de Qatar, Egipto y Turquía, e incluye la retirada de Israel de Gaza: "En cuanto el desarme se complete, las fuerzas israelíes se retirarán, y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina".

Pese a que el Estado hebreo aún no se ha pronunciado oficialmente al respecto, fuentes de Tel Aviv han trasladado a la agencia 'Reuters' que su Ejército no se retirará del enclave mientras Hamás no se haya desarmado completamente. No obstante, el conflicto se ha encallado en los últimos meses precisamente porque el grupo islamista se ha negado a entregar las armas por los ataques con los que Israel ha violado el alto el fuego.

Trump ha anunciado este acuerdo dos días después de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Washington. El encuentro se celebró a puerta cerrada en la Casa Blanca en un momento de tensión entre ambos gobernantes por sus discrepancias sobre la guerra de Irán.

Según 'Al Jazeera', el acuerdo entre la Junta de Paz y Hamás tiene varios requisitos indispensables. En los próximos 14 días se debe crear un inventario con todas las armas en manos de los islamistas, el cual será supervisado por el Comité Palestino Nacional. Ninguna de las armas que se entreguen será transferida a Israel o a otros grupos no palestinos. La Fuerza Internacional de Estabilización y la nueva policía palestina se encargarán de supervisar el desarme en cuanto Israel vaya retirando las tropas según las líneas que prevé el plan de paz. Las fases del desarme quedan completamente condicionadas a la retirada gradual de las fuerzas israelíes.

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