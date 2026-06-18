Campos recuerda que Zaplana también permitió bucear en sus cuentas: "Estaba seguro porque estaba todo a nombre de su testaferro"

El expresidente Zapatero ha presentado este miércoles a la Audiencia Nacional una autorización universal que da su consentimiento para que la justicia acceda a todos sus activos.

El expresidente Zapatero ha entregado este miércoles una autorización universal en la que da su consentimiento para que la justicia acceda a todos sus activos en la investigación contra él. Se trata de una medida llamativa, pero no única en España.

Como ha explicado Miguel Ángel Campos en El Objetivo, en 2018 Eduardo Zaplana, del Partido Popular, hizo lo mismo cuando estaba siendo investigado por el caso Erial.

"La presentó para que bucearan en las cuentas y demostrar que nunca podrían encontrar nada a su nombre. Estaba seguro porque estaba todo a nombre de Belhot, que fue su testaferro", ha indicado Campos, periodista de 'Cadena Ser'. En el caso de Zapatero, el testaferro, a ojos del juez Calama, es Julito Martínez.

Ha recordado que este hecho quedó reflejado en la sentencia en la que Zaplana fue condenado a diez años de prisión, por lo que la autorización universal "no sirvió de nada".

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