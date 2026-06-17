Zapatero acude "tranquilo" a su cita ante el juez: "No ha perdido los nervios en 25 años y no lo va a hacer hoy"

Los detalles Fuentes del entorno de Zapatero a laSexta aseguran que el expresidente del Gobierno confía en que todo vaya bien porque no ha hecho nada. Añaden que Zapatero acude a su declaración con muchas ganas de explicarse.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acudido tranquilo a la Audiencia Nacional para declarar por el 'caso Plus Ultra' y el origen de las joyas de su despacho. Fuentes cercanas a Zapatero aseguran a laSexta que confía en que todo salga bien, ya que sostiene que no ha hecho nada indebido. Zapatero llegó relajado y sonriente, evitando el paseíllo ante los medios al entrar directamente en coche. Su declaración comenzó a las 9:10 horas, y solo responderá al juez José Luis Calama y a su abogado, Víctor Moreno Catena. La sala ha sido blindada, prohibiendo móviles a los abogados presentes.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha acudido "tranquilo" a su cita de este miércoles ante la Audiencia Nacional para declarar por el 'caso Plus Ultra' y por el origen de las joyas de su despacho.

Fuentes del entorno de Zapatero a laSexta aseguran que el expresidente del Gobierno confía en que todo vaya bien porque, dicen, no ha hecho nada. Además, añaden que Zapatero ha acudido a su declaración con "muchas ganas de explicarse". "No ha perdido los nervios en 25 años y no lo va a hacer hoy", han señalado las mismas fuentes.

De hecho, como se ha podido ver esta mañana a su llegada a la Audiencia Nacional, Zapatero ha salido del coche con gesto relajado y sonriente. Como ha llegado en coche directamente hasta la puerta principal -como así lo hizo Rajoy- se ha ahorrado el paseíllo ante los medios de comunicación. Aun así, a su llegada, el expresidente ha lanzado un saludo hacia los medios presentes mientras se escuchaba algún grito de "asesino", "traidor" y "sinvergüenza".

La declaración del expresidente del Gobierno ha comenzado a las 9:10 horas en la Audiencia Nacional. Según fuentes próximas a Zapatero, el expresidente solo va a contestar a las preguntas del juez José Luis Calama y de su abogado, Víctor Moreno Catena.

Además, según ha podido saber laSexta, en la sala han quitado los móviles a los abogados que están presentes. Al igual que hacen en el Tribunal Supremo, el juez Calama ha blindado la declaración.

La declaración de Zapatero de este miércoles está dividida en dos partes. La pieza separada tiene por objeto analizar si hubo delito fiscal o de contrabando en la posesión de las piezas más valiosas del lote de 103 joyas incautadas en el registro y valoradas por la casa de subastas Ansorena en más de 1,3 millones de euros.

El pasado 19 de mayo, el expresidente del Gobierno fue imputado en la Audiencia Nacional por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, lo citó inicialmente el día 2 de junio como investigado. Zapatero solicitó que se retrasara y el juez finalmente cambió la declaración a los días 17 y 18 de junio.

Además, este lunes Zapatero pidió que no se abordara el origen de sus joyas en su declaración de este miércoles para reunir más documentación al respecto alegando la "inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado".

No obstante, ante su petición, el juez Calama rechazó excluir la declaración sobre las joyas halladas en su despacho, en la madrileña calle Ferraz, al considerar que esta citación no supone ninguna "merma real en su derecho de defensa" por cuanto los hechos sobre los que versa su declaración son los mismos que ya constan en la causa principal sin que la pieza separada de las joyas haya introducido hechos nuevos ni alterado el objeto fáctico de la imputación.

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