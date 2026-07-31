La llamativa predicción de un exrival de Alonso sobre el futuro de Aston Martin: "Ganarán carreras..."

David Coulthard siempre ha demostrado un gran respeto por el asturiano aunque también ha sido crítico con él.Ahora, ha ofrecido una interesante previsión sobre los próximos años del equipo de Silverstone.

"Serán el equipo que más mejore en los dos próximos años"

Aston Martin podría haber dado el primer paso en el cambio de rumbo de su temporada en Hungría, tras introducir hasta 16 mejoras en el monoplaza de Fernando Alonso que permitieron al asturiano firmar su mejor fin de semana en 2026 hasta el momento.

Los cambios de Adrian Newey en el AMR26 no son más que las primeras incorporaciones a un coche muy deficiente durante la primera mitad de año, lo que hace pensar que el bicampeón mundial podría protagonizar un gran final de temporada al contar por fin con un coche competitivo.

Las sensaciones fueron muy buenas en Silverstone tras Hungaroring, pero no solo dentro del equipo, también para espectadores y analistas de la Fórmula 1 como David Coulthard, que se pronunció sobre sus predicciones acerca del futuro más inmediato de Aston Martin.

"Voy a predecir que ganarán carreras en los dos próximos años", aseguraba el expiloto en el podcast 'Up To Speed', mostrando una gran confianza en el equipo de Lawrence Stroll.

"Serán el equipo que más mejore en los dos próximos años", añadía el subcampeón mundial de 2001, reforzando su fe en el equipo de Fernando Alonso, con quién compartió parrilla durante los primeros años del asturiano en la competición.

El Gran Premio de Países Bajos será la próxima prueba para Aston Martin. En Sakura han desarrollado un nuevo motor Honda que ya ha sido probado sobre pista durante el 'filming day' de la escudería británica y que estará listo para que Alonso exprima al máximo de Zandvoort en adelante.

Un gran paso en la buena dirección para Fernando que espera ver traducidas esas mejoras en una mejoría real sobre la pista y con suerte para los próximos dos años, como espera David Coulthard.

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