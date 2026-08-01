La peor derrota de Infantino: la FIFA recula y da marcha atrás a su plan de privatizar el Mundial

Los detalles Tras encontrarse con el rechazo frontal de confederaciones como la UEFA, y a pesar de ofrecer 40 millones a quien votase a favor de su propuesta, el presidente de la institución se ha dado por vencido.

El plan de Gianni Infantino de vender parte del Mundial a una sociedad privada ha sido rechazado rotundamente. La FIFA, liderada por Infantino, ha detenido la propuesta tras la oposición de federaciones como la UEFA. A pesar de intentar ofrecer 40 millones de dólares a quienes apoyaran su idea, la voz de las 211 federaciones y los aficionados fue clara, obligando a la FIFA a retroceder. Infantino pretendía crear una filial que beneficiaría a su carrera futura, pero la UEFA y otras entidades rechazaron categóricamente la propuesta, afirmando que el Mundial no está en venta. Así, el plan ha quedado en nada.

Adiós al plan de Gianni Infantino. Adiós a ese intento de vender parte del Mundial a una sociedad privada liderado por él mismo. Porque el 'no' ha sido total. Porque el rechazo ha sido tal que la propia FIFA, en un comunicado atribuible a su presidente que se puede leer en redes sociales, ha parado la propuesta. Ha puesto punto y final a la treta del mandamás que contaba con la firme oposición de federaciones como la UEFA.

Y es que ni esa especie de 'soborno' que intentó, ofreciendo 40 millones de dólares a todo aquel que apoyase su idea, le ha servido a Infantino. Porque la voz de las 211 federaciones, la voz de los aficionados, ha sido tan clara que a la FIFA y a su presidente no les ha quedado más remedio que recular. No les ha quedado más remedio que aceptar su derrota.

"Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar", han compartido.

En el mensaje, más justificaciones sobre ese "proyecto FIFA Forward Enterprise": "Tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras asociaciones miembro de la FIFA y a nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario".

"Como dijimos desde el comienzo, eso sería solo si una mayoría de las asociaciones miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios", insisten.

"La propuesta no avanzará"

Al final, el adiós a todo. El adiós al plan de Infantino: "En consecuencia, esta propuesta no avanzará".

"Mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes", concluye el texto de la FIFA. Del presidente de la FIFA.

De alguien que tenía la intención de crear una filial que seguiría en manos de la FIFA. De una FFE que beneficiaría al propio Infantino pues se habría convertido en CEO en 2031 cuando expirase su mandato al frente de la institución que ahora preside.

Entre los posibles inversores de esta ya frustrada sociedad se encontraría Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump. El presidente de EEUU e Infantino son grandes amigos.

Rechazo rotundo de la UEFA

Pero la UEFA, entre otras, lo ha tenido más que claro. "Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones en la propiedad del Mundial y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados", han expuesto.

"Hay cosas que, sencillamente, son demasiado importantes como para venderlas. La Copa del Mundo de la FIFA pertenece al fútbol y siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta", compartieron en un comunicado.

Así pues, y tras días en los que de nuevo el nombre de Infantino ha estado en el foco, ese plan suyo de vender partes del Mundial a inversores privados mediante una sociedad que él mismo iba a liderar en 2031, ha quedado en absolutamente nada.

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