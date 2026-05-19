La "boutique financiera" de Zapatero con el amigo Julito o la secretaria Gertrudis: quién es quién en el caso Plus Ultra

¿Por qué es importante? A primera hora de este martes, se conocía la citación como investigado del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, falses documental y organización criminal.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha señalado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el "núcleo de la red" en un caso de presunto tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. La investigación destaca la oficina de Zapatero en la calle Ferraz como una pieza clave de la "Finance Boutique". Entre los implicados están Julio Martínez, cercano a Zapatero, y María Gertrudis Alcazar, su secretaria. Rodolfo Reyes, administrador de Plus Ultra, y otros colaboradores son investigados por gestionar ayudas públicas y crear documentación ficticia. La causa se originó por un préstamo a Plus Ultra durante la pandemia, con conexiones internacionales en Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos.

El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama apunta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como "el núcleo de la red", por la que se le ha citado como investigado el próximo 2 junio. Entonces, tendrá que defenderse de los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Y si el socialista era el "vértice", estas son las personas y las empresas que le ayudaron en esta trama.

Su núcleo de confianza: una "boutique financiera"

Según recoge la investigación, los investigados hablan de la red como "el equipo" y la "boutique financiera". Precisamente, la oficina de la calle Ferraz del expresidente, que este martes ha sido registrada, se considera como una "pieza operativa esencial" de la denominada "Finance Boutique".

Julio Martínez Martínez: también investigado en la causa, es el amigo con el que Zapatero iba a correr de forma habitual y, según el juez, quien se encargaba de captar clientes y de la gestión operativa de los encargos. Propietario de la empresa Análisis Relevante, era considerado como un "lacayo" del expresidente por los responsables de Plus Ultra. También al conocido como Julito se referían como el "tocayo", por llamarse igual que el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola. Además, un investigado dice que Martínez era "el banco del jefe".

María Gertrudis Alcazar: se trata de la secretaria de Zapatero, quien, para el juez, era la encargada de la "elaboración y cobertura formal de la documentación". De hecho, este martes en Más Vale Tarde el periodista Javier Chicote apuntaba que Zapatero podría estar "haciendo un truco, porque quizás algunas llamadas no las hacía él", sino su secretaria. Respecto a ella, recuerda que "cobra un salario público porque es la oficina del expresidente del Gobierno".

Cristóbal Cano: el magistrado le considera el "gestor del entramado societario y de la facturación 'ad hoc'", pues era el secretario de Julio Martínez Martínez.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama nombra además a los administradores de varias compañías que formarían parte del entramado societario.

Rodolfo Reyes: aparece como administrador de Plus Ultra y enlace en la gestión de las ayudas, pues se le señala como uno de los actores centrales en la obtención de las ayudas públicas del Fondo SEPI. De hecho, habría instado a un colaborador a "tocar puertas" para conseguir ayudas y que se interesó por lograr la de Zapatero, estando dispuesto a pagar, como sostenía también el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, investigado en la causa. La agencia estadounidense Homeland Security Investigations ha facilitado la extracción de los datos de un móvil de Reyes. Según las comunicaciones intervenidas, el presunto entramado en el que el juez sitúa a Zapatero mantenía contactos con autoridades y operadores económicos en Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países.

Roberto RoselliMiele: lo hace como director financiero de la aerolínea ligado a la obtención del rescate.

Santiago Fernández Lena: aparece coordinando contratos y documentación financiera, como participando en la emisión de facturas y conceptos de asesoramiento.

Manuel Fajardo: es mencionado como contacto internacional y enlace institucional, especialmente, respecto a Venezuela.

Plus Ultra y empresas que abonaban asesorías inexistentes

El juez considera que los clientes de la red abonaban "cantidades significativas por servicios de asesorías inexistentes" y que esos fondos eran después redistribuidos hacia el entorno de Zapatero y de Julio Martínez, para lo que se creaba, según el instructor, documentación ficticia, se canalizaban los fondos a través de sociedades sin actividad real o se usaban testaferros.

Identifica a varios clientes, como los administradores de Plus Ultra como los mencionados sobre estas líneas, pero también de Inteligencia Prospectiva y Softgestor, aunque estas aparecen también como sociedades instrumentales. La investigación sobre el préstamo que se concedió a la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia es el origen de este caso.

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