Así es José Luis Calama, un juez muy discreto especializado en delitos económicos y en ciberdelincuencia

Tachan al magistrado de ser un juez "honorable, honesto y profesional". Además, no se le considera un "juez político" que pueda tener rencillas personales.

En 2011, José Luis Rodriguez Zapatero indultó a Miguel Ángel Calama, hermano del juez Calama que acaba de imputarle. El magistrado es tan discreto que lleva en la Audiencia Nacional ocho años, pero no hay ninguna imagen suya.

Irene Dorta, periodista de Tribunales en 'El País', cuenta en su medio hicieron un perfil sobre él, pero no pudieron incorporar ninguna imagen. "Eso ya dice mucho porque es un juez muy poco mediático que no da entrevistas y que es muy riguroso según todas las fuentes a las que hemos consultado de la Audiencia Nacional", añade le periodista.

Miguel Ángel Campos, periodista de Tribunales en 'Cadena Ser', expone que Calama es un juez especializado en delitos económicos y en ciberdelincuencia. "Cuando estaba en Madrid, archivó la causa contra el marido de Manuela Carmena, una causa artificial que se abrió contra él", expone.

Por ejemplo, Calama, estando en la Audiencia Nacional, llevó al Tribunal Supremo la posible financiación ilegal de Se acabó la fiesta, el partido del agitador Alvise Pérez. También propuso juzgar por estafa y falsedad contable a la cúpula del Banco Popular. Y, hace unos meses, tuvo que archivar el caso Pegasus, el del espionaje en los móviles del presidente del Gobierno y sus ministros.

Campos añade que no es un "juez político, digamos, no es un juez que tenga rencillas". El periodista lo considera un juez "honorable, honesto, profesional, y que cuando se pone las puñetas, decide en base a sus conocimientos".

Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales en laSexta, señala que, junto a él, está Elena Lorente, fiscal anticorrupción, que cuenta con una larguísima trayectoria "también en casos de estas características y a la que no se le puede, desde luego, reprochar nada desde el punto de vista ideológico".

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