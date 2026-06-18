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En la Audiencia Nacional

Un testigo revela cómo ha sido la declaración de Zapatero: "Ni le he visto en aprietos, ni puedo decir que haya salido airoso"

El jefe de tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, ha desvelado que fuentes presentes en la declaración del expresidente han contado que ha estado "tranquilo" y que se ha visto "al Zapatero político".

Los periodistas Alfonso Pérez Medina y Miguel Ángel Campos en El Objetivo
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El juez Calama ha considerado este miércoles que José Luis Rodríguez Zapatero "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad" durante su declaración en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra.

Fuentes presentes en la declaración han afirmado que el expresidente ha estado tranquilo en su comparecencia. En este sentido, el jefe de tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, ha opinado que "el juez y Zapatero han estado en universos totalmente paralelos".

"El juez le ha puesto los indicios delante y hemos visto al Zapatero político, el Zapatero que se cree que está en el Congreso o el Senado", ha sostenido Pérez Medina en El Objetivo, donde ha recordado que el socialista ha respondido principalmente "no" o "no sé".

"Una fuente presente en esa declaración me ha dicho: 'Ni le he visto en aprietos, ni tampoco puedo decir que haya salido airoso Zapatero'. El juez le ha expuesto todos los indicios de la causa, él ha negado todo, combate nulo. Estamos igual que ayer", ha concluido el periodista.

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