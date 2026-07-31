La Comunidad de Madrid niega la mayor sobre el 'ático secreto' de Ayuso: "Nos comportamos con transparencia"

El contexto El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, defiende que el Gobierno regional ha actuado "con transparencia" en la adquisición de la vivienda y pone de manifiesto que siente "pleno apoyo" del PP.

La Comunidad de Madrid defiende que el 'ático secreto' de 485 metros de Isabel Díaz Ayuso fue adquirido de manera transparente, según el consejero Miguel Ángel García. Sin embargo, persisten las dudas sobre los numerosos pisos de la presidenta. laSexta visitó los cuatro pisos de Gran Vía y otro edificio en venta, utilizados como oficinas aunque su uso es residencial. El delegado del Gobierno en Madrid calificó la gestión del PP como "una pillada descomunal". La oposición, liderada por el PSOE-M, critica la opacidad del proceso, mientras el PP nacional evita abordar el tema.

La Comunidad de Madrid se empeña en lanzar el mismo mensaje: el 'ático secreto' de 485 metros de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se adquirió de manera totalmente transparente. Así lo ha puesto de manifiesto este viernes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, que no ha dudado en negar la mayor ante un caso, el de los numerosos pisos de la presidenta, que aún tiene más incógnitas que certezas. Tampoco ha dudado en mostrarse satisfecho con la actuación del PP nacional, que simplemente ignora los hechos.

laSexta ha visitado este viernes los cuatro pisos de Gran Vía que la 'popular' ha puesto en venta junto a su polémico ático, además de otro edificio en pleno centro de Madrid que la Comunidad ha puesto ahora a la venta por otros 26 millones de euros. Ambos son viviendas de uso residencial que, durante años, se han utilizado como oficinas.

La empresa que se ha encargado de su gestión, GF Planifica, lo reconoce así: "Los inmuebles se han venido utilizando como oficinas, aunque su uso urbanístico es residencial", pero desde el Ejecutivo de Ayuso no se bajan del burro. "Son inmuebles que se ponen a disposición de las distintas necesidades que puedan tener las consejerías de la Comunidad de Madrid", ha insistido García este viernes.

Pero esas necesidades no podrían cumplirse porque esos inmuebles no están para eso. Una gestión que, para el delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, prueba el 'modus operandi' del PP con la vivienda. "Ha sido una pillada descomunal", ha espetado sin cortapisas.

"Sinceramente, me importa poco"

El socialista no ha sido el único en poner el grito en el cielo desde la oposición. El PSOE-M ha pedido literalmente a la presidenta que deje de mentir. "¿Estás comprando un inmueble para hacerlo oficinas y de verdad no sabes que no vas a poder hacer oficinas?", se ha preguntado este viernes Mar Espinar, la portavoz de la formación en la comunidad

Una pregunta que ya se ha oficializado mientras el PP nacional mira, directamente, para otro lado. "Sinceramente, me importa poco", ha aseverado el 'popular' Juan Bravo en rueda de prensa.

Y así, como la propia Ayuso y su Gobierno, desde el PP solo echan balones fuera y no hablan de la opacidad con la que se están haciendo estas operaciones inmobiliarias. A tal punto llega el secretismo del Ejecutivo madrileño que ni siquiera han publicado la licitación para la reforma que pretenden hacer a su sede en Sol.

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