La estrategia de Julito Martínez ante la justicia está en el aire: todo lo que sabe y podría determinar el futuro de Zapatero

Los detalles Durante la tarde de este miércoles, fuentes del entorno del empresario y amigo del expresidente del Gobierno, lo que vaya a hacer es toda una incógnita.

El juez José Luis Calama investiga al empresario Julito Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntamente ocultar bienes en su nombre a través de una sociedad en Dubái, algo que Zapatero niega. Durante su declaración en la Audiencia Nacional, el expresidente negó las acusaciones, mientras que el entorno de Martínez considera la posibilidad de colaborar con la justicia. Martínez tiene una cuenta en Miami con medio millón de euros y está vinculado a varias sociedades implicadas en la ocultación de dinero. El empresario podría esclarecer si Zapatero era su jefe y si los pagos eran por influencias del expresidente.

El de testaferro es el papel que el juez José Luis Calama daba al amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Julito Martínez, pues habría sido con él con el que habría montado presuntamente una sociedad en Dubái, pero que el expresidente niega. Es decir, para el juez, Julito sería quien oculta los bienes con su nombre para no poner el del socialista.

Ahora bien, durante su declaración en la Audiencia Nacional, el expresidente lo ha negado todo, cabiendo preguntarse, entonces, si podría Julito asumir toda la responsabilidad. Precisamente, el periodista Pedro García Cuartango ha explicado en Al Rojo Vivo que el empresario "va a tener la tentación de colaborar con la justicia", habiendo "serias posibilidades de que va a dar el paso de colaborar".

Horas después, ya durante la tarde de este miércoles, el entorno de Martínez ha asegurado a laSexta que es una opción, pero que también lo es la de callar. Indican que es algo que solo él sabe, pudiendo ser una bomba lo que cuente. En definitiva, toda una mina explosiva para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El entorno de Julito no descarta nada sobre su estrategia judicial

¿Por qué? Si bien el expresidente niega tener ninguna cuenta fuera de España, a Julito se le ha descubierto una en Miami con medio millón de euros. Asimismo, desde el principio, se han encontrado a su nombre varias de las sociedades implicadas en la distribución y ocultación del dinero percibido, según el juez. De hecho, el magistrado sitúa al empresario como el "lugarteniente principal de la red de influencias que lideraría Zapatero".

Así que él sabrá si Zapatero era su jefe o lo era él de Zapatero, así como si los pagos efectuados eran por influencias del expresidente, porque desde el principio la versión que se ha dado es que Julito le pagaba a Zapatero por su asesoría. De hecho, durante su declaración, el socialista ha apuntado que esos contratos eran verbales.

También podría esclarecer el empresario qué pasó en aquella comida en la que, según la investigación, Zapatero dio la orden de abrir una cuenta en Dubái, pero el que el expresidente dice no recordar.

Además, puede ser Julito quien sepa a qué se refiere el presidente de Plus Ultra cuando dice en un mensaje, al que ha tenido acceso laSexta este miércoles, que le darán un paquete con 'La Remuneración'. Porque es el empresario quien firma un contrato con Plus Ultra por el 1% de los 53 millones del rescate de la aerolínea, en el que Zapatero niega haber influido.

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