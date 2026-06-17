Sánchez critica la "atalaya moral" del PP al hablar de corrupción y Feijóo le acusa de "ser un cobarde": "Ánimo, Pedro"

Los detalles El líder del PP ha recuperado el "ánimo, Alberto" que Sánchez le dirigió en uno de sus debates en el Congreso. "Ánimo, Pedro", ha dicho al finalizar su discurso, en el que ha asegurado que el presidente del Gobierno "no es un demócrata".

El enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso coincidió con la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional. Feijóo acusó a Sánchez de liderar un gobierno con sospechas de corrupción y cuestionó su apoyo a Zapatero. Sánchez criticó a Feijóo por su "atalaya moral" y lo acusó de cubrir la corrupción en su partido. Además, Feijóo llamó "cobarde" a Sánchez por no permitir una votación sobre un adelanto electoral. Sánchez defendió su gestión y anunció un nuevo decreto para proteger el tejido productivo, insistiendo en que el país ha mejorado desde 2018.

El cara a cara de este miércoles entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se ha producido en el mismo momento en el que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comenzaba su declaración ante la Audiencia Nacional. En un clima más crispado de lo normal en el Congreso de los Diputados, el líder del PP ha comenzado asegurando que Sánchez será recordado como "el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española".

"El lunes pasado su mujer volvía al juzgado. En este mismo instante un expresidente, por primera vez, del Gobierno de España está delante de un juez acusado por seis graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese que para usted es su faro moral", ha asegurado Feijóo, que ha preguntado a Sánchez si Zapatero "sigue contando con su apoyo o a partir de ahora actuaba por su cuenta".

Por su parte, Pedro Sánchez ha afeado que Feijóo hable desde una "atalaya moral" y se convierta "en un Torquemada" cuando "tapó la corrupción de Ayuso y se sienta en una sede pagada en 'b". "La degeneración política tiene mucho que ver con las votaciones que sistemáticamente se producen en esta Cámara, sistemáticamente en contra esta oposición destructiva de todo aquello que beneficie a la ciudadanía, a la gente de a pie", señala Sánchez, que acusa al PP de "degenerar políticamente este Parlamento".

Feijóo ha hablado del "guion" que dice seguir Sánchez con esos casos de presunta corrupción que rodean al PSOE, siendo "primero el bulo, después la conspiración y, cuando no hay escapatoria, es alguien que actuaba por su cuenta". "Eso es lo que están haciendo con las cloacas. A ver si lo entendemos. ¿La pagaba, las pagaba su partido, las dirigía su número dos y el objetivo era defender a P. S., es decir, el objetivo era defenderlo a usted y usted no se enteraba de nada? La verdad es que sus argumentarios cada día son más ridículos", afea Feijóo a Sánchez.

Al referirse a la negativa de la Mesa del Congreso a que se vote una enmienda de PP y Junts para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un adelanto electoral, Feijóo ha llamado "cobarde" a Sánchez por "no aceptar ninguna propuesta de la oposición". "Mañana tenemos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna. Si no que, además, no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata", critica.

La respuesta de Sánchez: tirar de gestión y un pequeño anuncio

En su respuesta, Sánchez ha tirado de gestión y ha repetido que su Gobierno se centra en "gobernar para la gente" mientras el PP "vota sistemáticamente en contra en contra de estas medidas". El presidente del Gobierno ha anunciado que el 29 de junio aprobarán en Consejo de Ministros un nuevo real decreto ley de protección a tejido productivo, también a la ciudadanía de nuestro país, para ver exactamente cuál es el recorrido de este alto el fuego que se ha anunciado por parte de la administración estadounidense y por parte de Irán. "Esperemos a ver qué votan ustedes", ha añadido Sánchez.

"Lo que estamos haciendo es hablar con los sectores, es hablar con los grupos parlamentarios y esperemos que si usted quiere dignificar la política en este país, lo que tenga que hacer es aportar soluciones, propuestas y, por supuesto también, aprobar ese real decreto ley", ha añadido Sánchez.

Sin hacer mención a Zapatero, Sánchez ha insistido en que habrá elecciones el año que viene y cree que la pregunta es "qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018, si es un mejor país o un peor país". "Indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad", ha sentenciado Feijóo.

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