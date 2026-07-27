Guerra en Irán, en directo | Seis buques interceptados en el estrecho de Ormuz en plena pausa de la ofensiva

Estados Unidos ha detenido sus ataques contra Irán . Porque, después de semanas y semanas de bombardeos y ofensivas, han cortado el grifo del fuego sobre Teherán y sobre los objetivos que se marcaron en el Golfo. El motivo, que se han quedado sin defensas. Así lo afirman varios medios estadounidenses, que apuntan a que el Ejército de Trump se ha quedado sin misiles defensivos que les permitan contrarrestar todo lo que les lancen desde Irán como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. Lo que sí que han hecho, ante la pausa en los ataques por aire, es endurecer todavía más el bloqueo en Ormuz a los buques que pretendan llegar a Irán.

Irán ha interceptado un total de seis embarcaciones que trataban de transitar por una ruta "ilegal e insegura" al sur del estrecho de Ormuz , después de apagar sus sistemas de navegación y posicionamiento. Según ha informado la emisora estatal iraní IRIB, uno de los buques sufrió un accidente y el resto regresaron al Golfo pérsico bajo la "decisiva gestión iraní". Citando un alto cargo próximo a la operación, la agencia asegura que el incidente ocurrió en la madrugada del lunes, después de que los buques fueran provocados por el Ejército estadounidense.

Irán señala que hay "intercambio de mensajes" con EEUU pero recalca que su "prioridad" es defender su "integridad"

Las autoridades iraníes han afirmado que existe un intercambio de mensajes con Estados Unidos, aunque han subrayado que su "prioridad" actualmente es "defender" su "soberanía" e "integridad territorial" y proteger a su pueblo "de los crímenes de guerra que está cometiendo" el país norteamericano. "Ellos --los estadounidenses-- están intercambiando mensajes, pero para Irán la prioridad en la situación actual es defender nuestra soberanía e integridad territorial y proteger a nuestro pueblo de estos crímenes de guerra que está cometiendo Estados Unidos", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en una entrevista para la cadena austriaca ORF, recogida por la agencia iraní ISNA.

Seguidamente, el portavoz ha afinado sus declaraciones precisando que aunque "los mediadores están ocupados haciendo su trabajo", para la cúpula de poder de la República Islámica que, ha espetado, "está siendo bombardeada y atacada", la "prioridad principal" es "defender Irán". "Los mediadores, entre ellos Pakistán y Qatar, están activos e intercambiando mensajes entre las partes", ha indicado el alto funcionario haciendo hincapié en que si bien Irán "nunca ha rehuido la mesa de negociaciones", tampoco va a aceptar una negociación "cuyo propósito sea dictar o imponer exigencias".