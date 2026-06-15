Begoña Gómez ante el juez Peinado, en directo | La comparecencia de Begoña Gómez pone fin a la fase de instrucción

A la audiencia acuden también las acusaciones populares y la particular A la audiencia preliminar deben acudir, además de los tres investigados con sus letrados, el fiscal, las acusaciones populares y el letrado de la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular al considerarse perjudicada en la causa. El magistrado suele dar la palabra a los abogados de las acusaciones y las defensas para que expliquen su posición —que ya han ido reiterando a lo largo de la causa-— y los investigados pueden intervenir o no. Alfonso Pérez Medina Compartir en X

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La audiencia de Begoña Gómez comienza a las 18:00h A las 18:00h está previsto que comience la audiencia preliminar con la que se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado contra los tres procesados por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. El magistrado les ordenó comparecer personalmente porque la pena a la que se enfrentan "podría provocar alguna conducta (...) tendente a eludir la acción de la Justicia", y les advirtió de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no acudían. Alfonso Pérez Medina Compartir en X

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Rebeca Torró muestra el apoyo del PSOE a Begoña Gómez La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha querido mostrar todo el apoyo del PSOE a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que esta tarde comparece ante el juez Peinado en una audiencia que pone fin a la fase de instrucción y que sería previa a un posible juicio en su contra. Torró ha reconocido "su fortaleza y templanza ante un caso en el que es inocente". Esther Redondo Compartir en X

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