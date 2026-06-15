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Begoña Gómez ante el juez Peinado, en directo | La comparecencia de Begoña Gómez pone fin a la fase de instrucción
Según fuentes jurídicas a laSexta, está previsto que las medidas de seguridad sean las mismas que en ocasiones anteriores, y la mujer del presidente del Gobierno ha solicitado de nuevo entrar por el garaje de los juzgados por seguridad.
A la audiencia acuden también las acusaciones populares y la particular
A la audiencia preliminar deben acudir, además de los tres investigados con sus letrados, el fiscal, las acusaciones populares y el letrado de la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular al considerarse perjudicada en la causa. El magistrado suele dar la palabra a los abogados de las acusaciones y las defensas para que expliquen su posición —que ya han ido reiterando a lo largo de la causa-— y los investigados pueden intervenir o no.
La audiencia de Begoña Gómez comienza a las 18:00h
A las 18:00h está previsto que comience la audiencia preliminar con la que se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado contra los tres procesados por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. El magistrado les ordenó comparecer personalmente porque la pena a la que se enfrentan "podría provocar alguna conducta (...) tendente a eludir la acción de la Justicia", y les advirtió de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no acudían.
Rebeca Torró muestra el apoyo del PSOE a Begoña Gómez
La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha querido mostrar todo el apoyo del PSOE a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que esta tarde comparece ante el juez Peinado en una audiencia que pone fin a la fase de instrucción y que sería previa a un posible juicio en su contra. Torró ha reconocido "su fortaleza y templanza ante un caso en el que es inocente".
Begoña Gómez afronta otra cita ante el juez Peinado "obligada a comparecer" y con la posibilidad de retirada de pasaporte
El juez Juan Carlos Peinado ha convocado para hoy por la tarde la audiencia previa protocolaria de cara al posible juicio en el que sentarían en el banquillo Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, quienes deberán acudir en persona bajo apercibimiento de ser "conducidos por la fuerza pública".