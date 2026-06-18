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Zapatero, ante el juez

Lucía Méndez, aún "alucinada" por las joyas de Zapatero: "Ni en los mejores sueños de sus enemigos pudieron pensarlo"

La periodista de 'El Mundo' recuerda no haber oído hablar al expresidente "de dinero, de joyas, ni de actividades lucrativas, ni de lujos".

lucia mendez

"Todavía estoy alucinada". Así de contundente se pronuncia la periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez en El Objetivo, al hablar de las joyas incautadas en el despacho profesional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

De hecho, asegura que "los enemigos de Zapatero ni en sus mejores sueños pudieron pensar que el presidente Zapatero iba a estar vinculado a diamantes, rubíes y zafiros". Asimismo, explica no encontrar explicación para ese hallazgo de más de un centenar de piezas que han sido tasadas en más de un millón de euros.

"Jamás en mi vida he oído a Zapatero hablar de dinero, de joyas ni te cuento, ni de actividades lucrativas, ni de lujos", recuerda Méndez, quien no duda en subrayar que "su propia vida parecía una vida austera y humilde": "No me lo puedo imaginar", sentencia.

A todo ello, la periodista añade que "argumentar a favor de Zapatero sacando al emérito, a Aznar y Felipe González es estupefaciente". Una afirmación que llega a raíz de esas especulaciones que se han hecho en el entorno del expresidente, considerando que, al ver que otros se habían lucrado, por qué no iba a hacerlo él.

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