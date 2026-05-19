Zapatero, imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra'

Los detalles El juez José Luis Calama ha citado el próximo 2 de junio al expresidente Zapatero como investigado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso de la aerolínea Plus Ultra.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado en la Audiencia Nacional por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, según fuentes jurídicas a laSexta.

El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, le ha citado el próximo 2 de junio como investigado. En este momento se está registrando la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles.

El magistrado acaba de levantar el secreto de las actuaciones. El caso Plus Ultra indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia. A Zapatero se le investiga por haber aprovechado presuntamente su red de influencias para beneficiar a la organización criminal a cambio de pagos a él y a la empresa de sus hijas 'What The Fav' que habría realizado su amigo Julio Martínez Martínez a través de su compañía, Ánalisis Relevante.

Calama asumió la investigación en marzo pasado después de que se la enviara la magistrada Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Esta jueza consideró que se investiga una organización criminal que actuaría en el territorio de más de una audiencia y que su actividad afectaría a la economía nacional, lo que deriva la competencia a la Audiencia Nacional.

Además de Zapatero, en la causa están imputados al menos el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli; el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola; y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente Zapatero y que le habría pagado por supuestas labores de consultoría.

José Luis Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, actúa en esta causa como juez de la Plaza 2, donde se instruye la causa, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno, porque tenía relación con una de las partes.

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