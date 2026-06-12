Las joyas millonarias de Zapatero: un collar "cuajado de diamantes" con "dos esmeraldas de Zambia" y decenas de piezas más con 29 zafiros, 12 rubíes y decenas de esmeraldas

El dato La joya más valiosa de la colección del expresidente del Gobierno es un collar de oro blanco de 18 kilates con diamantes y dos esmeraldas de Zambia, valorado en 278.000 euros.

La tasación de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero, intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO), supera los 1,3 millones de euros. Entre las piezas más valiosas se encuentra un collar de oro blanco con diamantes y esmeraldas, valorado en 278.000 euros, y otro con zafiros y diamantes, de 220.000 euros. La colección incluye collares, pulseras, sortijas, relojes y pendientes. El juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada para investigar al expresidente por posibles delitos fiscales y de contrabando, debido a la falta de justificación del origen de las joyas. La posesión de estos bienes sugiere posibles defraudaciones tributarias.

La tasación de las joyas intervenidas a José Luis Rodríguez Zapatero por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) durante el registro de su despacho en la calle Ferraz de Madrid supera los 1,3 millones de euros.

Entrando al detalle del peritaje de la joyería Ansorena, al que ha tenido acceso laSexta, vemos que la joya más valiosa de Zapatero es un collar de oro blanco de 18 kilates con diamantes y dos esmeraldas de Zambia, valorado en 278.000 euros.

En la colección de Zapatero también hay un collar de Tailandia, de 13 zafiros rodeados con diamantes, valorado en 220.000 euros. Se trata de las joyas más caras que guarda el expresidente del Gobierno, que también tiene un collar de 155.000 euros que cuenta con cinco rubíes y varios diamantes.

Análisis gemológico de una de las joyas de la caja fuerte de Zapatero

Análisis gemológico de una de las joyas de la caja fuerte de Zapatero

No solo hay collares en la colección de Zapatero, también hay pulseras, sortijas, relojes y pendientes. Una de las pulseras, realizada en oro blanco de 18 kilates, cuenta con tres esmeraldas naturales de Zambia, acompañada de diamantes y con un valor de 95.000 euros. Hay otra sortija, también de Zambia y también de oro blanco de 18 kilates, por valor de 85.000 euros.

En total, las joyas de Zapatero acumulan 29 zafiros, 12 rubíes, al menos 24 esmeraldas (más un collar completo de cuentas de esmeralda sin cuantificar) y 35 gramos de diamantes.

Explica Ansorena que "para la determinación de las características técnicas y de calidad de las piezas objeto de este informe, se ha procedido al correspondiente análisis gemológico realizado por un gemólogo diplomado con amplia experiencia profesional. "Para la realización de este trabajo se ha utilizado el equipamiento técnico del departamento de tasaciones de Ansorena, Rapaport, publicación Gold & Time, publicación Diario Joya, tablas de costes de fabricación de Ansorena y otras fuentes de precios profesionales, asi como el laboratorio del IGE, instituto Gemológico Español, para el Dictamen sobre tratamientos y yacimientos de algunas gemas", añaden.

Análisis gemológico de una de las joyas de la caja fuerte de Zapatero

Análisis gemológico de una de las joyas de la caja fuerte de Zapatero

El juez Calama ha puesto su atención en tres juegos de cinco joyas que nunca han sido declaradas ni por su Zapatero ni por su familia, y que constan de grupos con diseños exuberantes y estilo árabe formados por un collar, una pulsera, un anillo y dos pendientes. Uno de los lotes tiene engastadas piedras de color verde; el segundo, de color rojo; el tercero, por su parte, en tonos azules.

Calama abre una pieza separada sobre las joyas

Este viernes, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con estas joyas, cuyo origen "en estos momentos no está justificado".

El juez Calama abre una pieza separada para investigar a Zapatero por delito fiscal y de contrabando por las joyas halladas en su despacho

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado acuerda comunicar la imputación a Zapatero y señala la declaración por estos hechos para el mismo día para el que ya estaba citado en la pieza principal del denominado caso Plus Ultra, esto es, los próximos 17 y 18 de junio.

El juez indica que, una vez recibida la tasación preliminar, la posesión de bienes de lujo de elevado valor constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

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