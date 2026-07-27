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Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Zelenski visita al nuevo 'premier' británico mientras los ataques continúan en Rusia y Ucrania

La de Zelenski será la primera visita internacional oficial del flamante primer ministro británico, cuando anunciarán el intercambio de la propiedad intelectual del nuevo sistema de guerra electrónica británica.

Una brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en Druzhkivka, Donetsk Una brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en Druzhkivka, DonetskEFE/EPA/93rd Separate Mechanized Brigade

Zelenski visita hoy al 'premier' Andy Burnham en su primera visita oficial internacional

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, será el primer líder internacional que visita al nuevo primer ministro británico, Andy Burnham. Lo hará hoy mismo, cuando el 'premier' anunciará el intercambio de la propiedad intelectual de un nuevo sistema de guerra electrónica británica, Stone Cloak, que permitirá a Ucrania producir esta tecnología a gran escala. Estos inhibidores tienen el tamaño de una 'tablet' y están diseñados para bloquear la detección de cualquier dron en el que se instalen.

Al menos dos muertos y cinco heridos en ataques aéreos de Ucrania contra la ciudad rusa de Rostov del Don

Una nueva andanada de ataques aéreos perpetrados por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la ciudad de Rostov del Don, en el suroeste de Rusia, se ha saldado en la madrugada de este lunes con al menos dos muertos y cinco heridos. "Un ataque aéreo nocturno ha tenido consecuencias trágicas. Dos personas, un matrimonio, han fallecido en Rostov del Don. Cinco personas han resultado heridas con distintos grados de gravedad", ha informado el gobernador de la región, Yuri Sliusar, en un comunicado en redes en el cual ha precisado que dos de los heridos se encuentran en estado grave, siendo uno de ellos un adolescente.

A su vez, la autoridad rusa ha señalado que han sido registrados daños materiales en los distritos de Zheleznodorozhny, Proletarsky y Leninsky. Todo ello por cuenta de los incendios derivados del impacto de drones en "varios lugares" como terrenos de una empresa privada, almacenes, varias viviendas particulares y el incendio de varios coches cerca de casas.

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