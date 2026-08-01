Agosto arranca sin ola de calor en España pero con 11 comunidades en avisos por altas temperaturas

Los detalles La AEMET ha activado avisos tanto por temperaturas extremas como por lluvias y tormentas. Se esperan noches tropicales en gran parte del país, con el mercurio sin bajar de los 25 grados en Andalucía, Canarias y Murcia.

España ya no está bajo la influencia de una ola de calor. Así arranca agosto. Así arranca un octavo mes de 2026 en el que, eso sí, gran parte del país seguirá en alerta por altas temperaturas. Además, también se han activado avisos por lluvias y tormentas.

En Andalucía, estarán en aviso naranja por calor Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, mientras que Almería estará en riesgo por tormentas; en Aragón, en aviso amarillo Zaragoza, Huesca y Teruel (también por tormentas); en Castilla y León, en aviso amarillo estarán Ávila, Segovia y Soria; en Castilla-La Mancha, en aviso amarillo a Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Albacete (también por tormentas); y en Cataluña, en aviso amarillo por calor estarán Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, mientras que Barcelona y Girona también estarán en riesgo por lluvias y tormentas y Tarragona por tormentas.

Además, en aviso amarillo por calor estarán Baleares, Madrid, Murcia y Navarra; en Extremadura, lo están tanto Badajoz como Cáceres. Alicante, mientras, está en aviso amarillo por lluvias y tormentas con Castellón en alerta por tormentas. Valencia, en aviso naranja por tormentas y en amarillo por lluvias y calor. Canarias está en aviso naranja por calor en Gran Canaria y en amarillo en Tenerife.

Se espera un tiempo estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, quedando el norte de Galicia y el Cantábrico occidental con cielos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas que remitirán a lo largo de la tarde.

Se espera nubosidad baja en el Estrecho y oeste de Alborán, así como al comienzo en otros puntos del norte peninsular y del área mediterránea.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución baja en el tercio este, con chubascos y tormentas que probablemente serán fuertes, acompañados de granizo y con intensas rachas de viento en el Pirineo oriental, entorno del bajo Ebro, Murcia, Albacete y Comunitat Valenciana.

En Canarias, habrá intervalos de nubes bajas en los norte y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas al sur; y bancos de niebla matinales en regiones de Baleares y norte peninsular, con brumas costeras en el Estrecho y Alborán. También se espera calima en Canarias y en el sur peninsular.

Bajón de temperaturas el domingo

Las temperaturas máximas van a subir de forma ligera en la mayor parte del país, siendo esto más acusado en el norte y el noroeste peninsular. Se mantendrán por encima de los 35 grados zonas de Canarias y de la Península salvo el tercio noroeste y zonas de Baleares. En Andalucía, en la vertiente atlántica, se superarán los 40 grados.

Este sábado se darán noches tropicales en la mitad sur peninsular y depresiones del nordeste y área mediterránea, pudiendo no bajar de 25 grados en zonas de Andalucía, Murcia y Canarias.

Mientras, la temperatura en el Mediterráneo sigue batiendo récords mes a mes desde abril. El 23 de julio de 2026, la temperatura media de la superficie del mar en la cuenca occidental alcanzó los 28,2 grados. Ya van 34 récords diarios de calor y ninguno de frío.

Para el domingo, salvo en la zona del Mediterráneo, las temperaturas sufrirán un importante bajón en zonas como Galicia y la costa atlántica andaluza, con descensos de hasta más de seis grados.

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