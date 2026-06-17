Probar el origen de las joyas, otra posible declaración y esperar al final de las diligencias: el futuro judicial de Zapatero

Los detalles El expresidente sostiene que en unos días presentará la documentación sobre las joyas que desmonte las acusaciones contra él.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado ante el juez Calama como investigado en el caso Plus Ultra, defendiendo su inocencia, aunque no logró disipar los indicios de delito. No aclaró el origen de las joyas halladas en su oficina, el contenido de dispositivos incautados, ni las transferencias relacionadas con el rescate a la aerolínea. Aunque no volverá a la Audiencia Nacional de inmediato, su futuro judicial sigue incierto. Zapatero deberá proporcionar su teléfono y correo electrónico al juez, quien considera que la investigación está en una fase inicial. Además, enfrenta otra investigación por posible delito fiscal y contrabando de joyas.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado este miércoles por primera vez ante el juez Calama como investigado por el caso Plus Ultra. En un comunicado, el socialista ha defendido su inocencia, pero en las más de dos horas de comparecencia, no ha conseguido disipar ninguno de los indicios de delito que pesan sobre él.

No ha aclarado dónde ni cuándo ni quién le regaló las joyas halladas en su oficina. Tampoco el contenido de los dispositivos incautados, ni las transferencias de sus cuentas relacionadas con el rescate a la aerolínea o las sociedades instrumentales que se habrían usado para canalizar los pagos.

Aunque la declaración estaba prevista para el miércoles y el jueves, finalmente, el expresidente no tendrá que volver a la Audiencia Nacional. Sin embargo, su futuro judicial está lejos de terminar.

Zapatero tendrá que aportar a la Audiencia su teléfono y correo electrónico para estar localizable, tal y como le ha exigido el juez, que ha rechazado la petición de medidas cautelares.

A partir de ahí, la investigación continúa. Calama no va a dar de momento por finalizadas las diligencias porque considera en el auto, al que ha tenido acceso laSexta, que la investigación tiene aún un "evidente carácter embrionario" y que el expresidente no ha conseguido "desvirtuar" los indicios expuestos en el auto de imputación.

Una vez se dé la investigación por concluida, tendrá que decidir si archiva la causa, ya sea parcial o totalmente, o si abre juicio oral contra el expresidente.

Justificación de las joyas

Por otro lado, está la pieza abierta por las joyas, en la que Zapatero está investigado por posible delito fiscal y de contrabando. El juez había rechazado su solicitud para posponer la declaración de esta causa, a pesar de la petición de la defensa del socialista, que argüía falta de tiempo desde que se conoció la tasación el viernes.

Sobre este asunto ha sido lo primero que ha preguntado Calama, pero Zapatero ha rechazado responder, alegando que presentará en una semana o diez días la documentación que desmonte las acusaciones contra él.

Ese será su próximo paso y, una vez que lo haga, tendrá que declarar de nuevo sobre el origen joyas.

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