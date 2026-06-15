Chema Crespo, sobre las joyas de Zapatero: "En el supuesto de que se las hayan regalado, esa trazabilidad hay que seguirla"

"Me temo que a menor calidad democrática del país emisor, cuando estamos hablando de las monarquías teocráticas del Golfo acostumbran a ser tremendamente generosos con cualquier mandatario que les visite", comenta Chema Crespo.

José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido posponer su declaración respecto a las joyas que se encontraron en una caja fuerte de su despacho para poder reunir toda la documentación que acredite su origen.

A propósito de esto, Miguel Sebastián explicaba que él también obtuvo regalos por parte de la monarquía de Arabia Saudí después de un fin de semana de trabajo en el que tuvo que desplazarse a esa zona. Él, en su caso, dejó las joyas que recibió en el ministerio, aunque cuenta que ese tipo de regalos solían ser algo habitual por parte de algunas monarquías del Golfo.

"Me temo que a menor calidad democrática del país emisor, cuando estamos hablando de las monarquías teocráticas del Golfo acostumbran a ser tremendamente generosos y espléndidos con cualquier mandatario que les visite", apunta Chema Crespo.

El periodista señala que, en cualquier caso, "cada uno puede optar por decir: 'Esto es un regalo personal que me han hecho y, por tanto, me lo llevo a casa' o hacer como hizo Miguel Sebastián".

De este modo, Crespo cree que, en el caso de que hubieran regalado las joyas a Zapatero, "esa trazabilidad hay que seguirla y esa tributación y ese título de propiedad debe acreditarse".

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