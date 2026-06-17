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Aumenta la presión al Gobierno

El PNV pide a Sánchez que "disuelva las cámaras" y "convoque elecciones" si no logra un acuerdo para los Presupuestos

Los detalles La diputada del PNV Maribel Vaquero asegura que "estamos nadando el ultimo largo de la legislatura" y cree que es "extravagante" hablar de los Presupuestos Generales del Estado "teniendo en cuenta la agenda judicial" que hay en estos momentos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la diputada del PNV Maribel Vaquero
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El PNV estrecha el camino al Gobierno. Al coqueteo de este martes entre PP y Junts para intentar que se votase en el Congreso exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un adelanto electoral, en una suerte de cuestión de confianza encubierta, la formación vasca ha dado un claro aviso al Ejecutivo en su mensaje más contundente hasta la fecha en la Cámara Baja.

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, cree que estamos "nadando el ultimo largo de la legislatura" y ha pedido a Sánchez que si no presenta los Presupuestos Generales del Estado, "disuelva la Cámara y convoque elecciones". Vaquero considera "extravagante" hablar de las cuentas "teniendo en cuenta la agenda judicial", algo que "ni el Mundial puede eclipsar".

Por su parte, Sánchez ha avanzado que esos Presupuestos Generales del Estado serán coherentes en el rigor fiscal, en la senda de déficit y en la deuda.

Vaquero ha dirigido una pregunta a Sánchez para saber cómo pretende afrontar el debate de los Presupuestos sabiendo que "es evidente que ha perdido su mayoría de investidura". También ha preguntado cómo va a plasmar en las cuentas públicas los compromisos adquiridos con el PNV en el acuerdo de investidura, después de tres años "mareando la perdiz" y prorrogando las cuentas vigentes desde 2023.

Sánchez ha reconocido que el Gobierno de coalición se encuentra en situación de minoría parlamentaria, por lo se ve obligado a hablar con los grupos parlamentarios para conseguir los apoyos a sus cuentas. Todo, dentro de una legislatura que ha calificado como "peculiar".

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