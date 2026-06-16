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En su declaración

Una de las acusaciones populares pedirá el ingreso en prisión provisional de Zapatero

Sí, pero... La acusación popular está dirigida por el PP, que es el que se tendrá que pronunciar si hay vistilla de medidas cautelares.

Imagen de archivo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero Imagen de archivo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero Europa Press
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Una de las acusaciones populares pedirá el ingreso en prisión provisional de José Luis Rodríguez Zapatero. Hazte Oír ha avanzado que pedirá este miércoles el ingreso en prisión provisional del expresidente.

Según ha trasladado la asociación ultraderechista, tras la imputación de los dos últimos delitos (contrabando y delito fiscal), "se cumplen los requisitos para solicitarla y para que se conceda".

Ahora bien, la acusación popular está dirigida por el PP, que es el que se tendrá que pronunciar si hay vistilla de medidas cautelares. Por ello, desde Hazte Oír añaden que trasladarán esta consideración a la acusación popular unificada.

Hazte Oír ya solicitó medidas cautelares durante la primera imputación de Zapatero, por el caso Plus Ultra, y este miércoles volverá a hacer lo propio.

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