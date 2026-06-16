Una de las acusaciones populares pedirá el ingreso en prisión provisional de Zapatero

Sí, pero... La acusación popular está dirigida por el PP, que es el que se tendrá que pronunciar si hay vistilla de medidas cautelares.

Hazte Oír ha anunciado que solicitará el ingreso en prisión provisional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras su imputación por contrabando y delito fiscal. La asociación ultraderechista considera que se cumplen los requisitos para esta medida. Sin embargo, la acusación popular está dirigida por el Partido Popular, que deberá pronunciarse si se celebra una vistilla de medidas cautelares. Hazte Oír planea trasladar su solicitud a la acusación popular unificada. Anteriormente, ya habían pedido medidas cautelares durante la primera imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra.

Una de las acusaciones populares pedirá el ingreso en prisión provisional de José Luis Rodríguez Zapatero. Hazte Oír ha avanzado que pedirá este miércoles el ingreso en prisión provisional del expresidente.

Según ha trasladado la asociación ultraderechista, tras la imputación de los dos últimos delitos (contrabando y delito fiscal), "se cumplen los requisitos para solicitarla y para que se conceda".

Ahora bien, la acusación popular está dirigida por el PP, que es el que se tendrá que pronunciar si hay vistilla de medidas cautelares. Por ello, desde Hazte Oír añaden que trasladarán esta consideración a la acusación popular unificada.

Hazte Oír ya solicitó medidas cautelares durante la primera imputación de Zapatero, por el caso Plus Ultra, y este miércoles volverá a hacer lo propio.

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