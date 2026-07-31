Crisis humanitaria en Ceuta, en directo | Sigue la entrada masiva de migrantes en Ceuta en la mayor crisis humanitaria desde 2021

Qué dice el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional al que apela el PP para declarar emergencia en Ceuta Ante la situación que se vive en Ceuta, el PP ha dado una vuelta para solicitar lo mismo, pero a través de otra normativa: la Ley de Seguridad Nacional. Concretamente, el Partido Popular ha pedido al Ejecutivo que active el artículo 23 de la ley, que prevé las situaciones de interés para la Seguridad Nacional: según esta ley, la gestión de la crisis se desarrollará "adaptándose a las específicas circunstancias" de la misma. ¿Pero qué es, según esta ley, una situación de interés para la Seguridad Nacional? La Ley la define como aquella que "por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles". En situación de interés para la Seguridad Nacional, no está prevista la suspensión, además "en ningún caso", de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, como sí ocurre en otros estados que puede declarar el Gobierno en situaciones de emergencia. Compartir en X

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Bravo (PP) insiste en que el Gobierno active la emergencia nacional: "Se habla de 40.000 ó 50.000 personas... y siguen entrando" El 'popular' Juan Bravo ha insistido en exigir "respuestas" al Gobierno ante la situación crítica que vive Ceuta, especialmente en lo que se refiere a activar la emergencia nacional. "No la de Protección Civil —el Gobierno ya ha explicado que no se puede declarar emergencia nacional porque una crisis migratoria no entra dentro de lo que prevé Protección Civil como emergencia—, sino la de la Ley de Seguridad Nacional", ha subrayado, apelando al artículo 23 de la misma. Bravo ha insistido en que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, no está hablando de 20 personas: "Se habla de que han entrado 40.000 ó 50.0000 personas, y siguen entrando". Compartir en X

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Ashraf, 20 años: "Cuando llegué a la valla, había mucha gente aplastándose y machacándose" Algunos creen que lo que se vive en la frontera de Ceuta es una especie de 'fiesta' para algunos, pero la realidad es la que es. Ashraf, de 20 años, consiguió entrar a España ayer a través de la frontera. En Marruecos, dice, no hay trabajo. Y decidió saltar la valla. "Cuando llegué había mucha gente aplastándose y machacándose". Ashraf sabía que había muerto gente intentando entrar en España. En aquel momento eran siete. Ahora se ha confirmado que son 18, aunque pueden ser más. El drama de quienes se juegan la vida llegando a nado a Ceuta: "En la valla había mucha gente aplastándose" Carla García-Tizón Compartir en X

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El delegado de JUPOL en Ceuta: "No podemos hacer nada. Las leyes no nos amparan" El delegado en Ceuta del sindicato policial JUPOL, Antonio García, ha asegurado que en la ciudad autónoma se vive una "situación de miedo" y de "cesión", en una jornada de "inseguridad ciudadana impresionante". Y ante unos "servicios desbordados", García se ha quejado de que la Policía no puede reaccionar: "No podemos hacer nada. Las leyes no nos amparan", ha señalado, instando al cierre de la frontera entre España y Marruecos. García maneja unas cifras, aunque todavía no hay números oficiales, que apuntan a que tras la entrada masiva de migrantes de ayer "se ha duplicado casi la población de Ceuta", donde viven unas 80.000 personas. "Si digo 50.000 me quedo hasta corto". Compartir en X

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¿Qué pasará con los migrantes llegados a Ceuta? España aplicará los convenios migratorios con Marruecos El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este viernes que España aplicará los convenios migratorios que ha firmado con países como Marruecos para "devolver" a las personas que han llegado de forma masiva en las últimas horas a Ceuta. "Se va a establecer lógicamente lo que es el marco que existe con respecto a los convenios migratorios que tenemos firmados con varios países, entre ellos Marruecos, también Mauritania y Senegal", ha afirmado en una entrevista en 'La Radio Canaria', en la que ha precisado que se tendrán "lógicamente" en cuenta los derechos, la humanidad y la "respuesta humanitaria" ante la llegada de estas personas. Torres ha insistido en que "así está establecido" en los convenios firmados con otros países, donde también se estable las circunstancias de cada persona, según sean mayores o menores de edad. "Pero se va a proceder a que esas personas regresen en los procedimientos reglados a su país", ha enfatizado. El ministro ha reconocido que la "situación es difícil y compleja", añadiendo además que el Gobierno y los ministros que tienen competencias en el ámbito migratorio han estado en contacto con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y se ha desplazado hasta la ciudad autónoma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press Compartir en X

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Las 6 medidas que "exige" el PP ante la crisis humanitaria en Ceuta "A la vista de la gravedad de la situación en la que se encuentra Ceuta", el Partido Popular ha planteado una serie de medidas que "exige" al Gobierno para controlar y garantizar la seguridad y la "soberanía nacional", dos elementos que el PP considera en riesgo, entre ellas la declaración de Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional, la solicitud del despliegue de Frontex para sumarse a un "despliegue masivo" de Policía, Guardia Civil y Ejército o la tramitación de la Ley de Extranjería. Además, piden a Pedro Sánchez que comparezca en el Congreso para explicar la situación. Compartir en X

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Juan Bravo (PP): "Yo creo que la palabra que mejor define la situación es 'invasión'" El vicesecretario de Economía del PP y exdiputado por Ceuta en el Congreso Juan Bravo ha asegurado que la "palabra que mejor define la situación de Ceuta es 'invasión'". En declaraciones en una entrevista a esRadio esta mañana, Bravo ha afirmado que los ceutíes están "enfadados, con miedo y se sienten abandonados" después de la entrada masiva de migrantes de anoche. "Ayer por la noche, hasta casi las 3:00h de la mañana, estuvimos con el coche recorriendo algunas calles de Ceuta y cualquiera que se acerque a las redes puede ver cómo estaba la gente, deambulando por las calles". Bravo ha criticado que ante la llegada de "miles de personas", "nadie sabe decir nada": "Ni el Gobierno ha sido capaz de cifrar", ha lamentado. Las cifras que se manejan van de los 20.000 a los 40.000. "Para que la gente se haga una idea de lo que puede suponer esto, en Ceuta viven 80.000 personas", ha señalado, por lo que estaría llegando "la mitad de la población" a una ciudad sin capacidad para atender a tantas personas. Compartir en X

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El embajador de Israel ante la ONU afea la política migratoria de España en plena crisis migratoria en Ceuta El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha arremetido este viernes contra la política migratoria del Gobierno de España, a propósito de la crisis migratoria en Ceuta desatada por la entrada masiva de personas a través de la frontera con Marruecos, al tiempo que ha instado a Madrid a explicar "por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África". "España, que nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel, ha declarado el estado de emergencia en Ceuta, tras la crisis provocada por su política de inmigración", ha manifestado Danon en un mensaje en redes sociales, pese a que no ha tenido lugar tal declaración. El propio Gobierno español ha aclarado este jueves que no es posible aplicar la declaración de la emergencia nacional ante la situación migratoria en Ceuta, dado que la normativa estatal de protección civil no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil. Europa Press Compartir en X

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Por qué cruzar a nado de Marruecos a Ceuta es mucho más difícil de lo que parece La imagen de decenas de personas lanzándose al agua para intentar alcanzar Ceuta vuelve a poner el foco en una ruta que, pese a la escasa distancia en línea recta entre Marruecos y la ciudad autónoma, entraña un enorme riesgo. Este jueves, además, se ha localizado el cuerpo sin vida de varios migrantes, un nuevo recordatorio de las consecuencias que puede tener este trayecto. Aunque sobre el mapa el recorrido parece corto, quienes intentan cruzar a nado rara vez siguen la ruta más directa. Por su parte, el periodista Juanjo Cuéllar explica que la mayoría parte desde Castillejos, junto a la frontera con Ceuta, pero evita dirigirse directamente hacia la costa española. Lo habitual es que los migrantes inicien el trayecto de noche y de forma clandestina, en muchos casos equipados con neoprenos o flotadores que les ayuden a mantenerse a flote. En lugar de dirigirse a Ceuta, suelen adentrarse entre 100 y 200 metros mar adentro, o incluso más, para alejarse de la vigilancia de las patrulleras. Así, después avanzan en paralelo a la costa hasta superar la zona con mayor control y ahí, ponen rumbo hacia territorio español. De esta manera, ese rodeo convierte un trayecto de apenas unos metros en línea recta en una travesía de varios kilómetros. A ello se suman las corrientes marinas y el estado del mar, que dificultan enormemente el avance y hacen que el cruce pueda prolongarse durante varias horas. Por qué cruzar a nado de Marruecos a Ceuta es mucho más difícil de lo que parece: kilómetros de rodeos, corrientes y horas en el mar Annie Müller Compartir en X

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🔴 El flujo de personas entrando a Ceuta desde Marruecos continúa a primera hora de la mañana Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado. Miles de inmigrantes han accedido desde este jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España. Interior anunció que había acordado con Marruecos la devolución "lo antes posible" de "todos" los migrantes que habían entrado ilegalmente a Ceuta. Mientras, efectivos militares han sido desplegados en la frontera junto a la Guardia Civil y también para garantizar la seguridad en el conjunto de la ciudad autónoma. Europa Press Compartir en X

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El Gobierno, sobre ayer en Ceuta: "Esta crisis migratoria no es la primera ni será la última en Europa" En el escenario de la crisis migratoria que se vive en Ceuta, el Gobierno ha insistido en que la relación con Marruecos es "excelente" y la "coordinación en migración y otros ámbitos" es muy intensa, recordando que "ambos países han acordado mecanismos de devolución de los migrantes que han cruzado ilegalmente la frontera" y que, también hoy, está reforzando la coordinación para "encauzar y solventar" la situación. Sin embargo, también ha recordado que "esta crisis migratoria no es la primera ni será la última en Europa". "El Gobierno de España aboga por una gestión eficiente de estos procesos, con respeto a la legalidad española, europea, internacional y a los derechos humanos", han indicado fuentes del Ejecutivo, agradeciendo también la "solidaridad europea", pero ha rechazado el "uso demagógico y partidista de situaciones" como la que se está desarrollando en Ceuta. Esther Redondo Compartir en X

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El Gobierno insiste en que esta crisis en Ceuta no tiene "nada que ver" con la regularización de migrantes en España La crisis humanitaria que vive Ceuta, la más grave en cinco años, no tiene "nada que ver" con la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno. Fuentes gubernamentales insisten en esta postura, tratando de frenar un discurso que se está pronunciando "falsamente" desde la entrada masiva de migrantes por Ceuta. "Es falso que ninguna persona que haya cruzado en estos días pueda acogerse a este proceso ya que este exige unos requisitos muy definidos, como acreditar la residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en España cinco meses continuados en el momento de presentar la solicitud", han subrayado. La medida aprobada por el Gobierno es ciertamente polémica entre determinados sectores, y un 60% de la población está en contra de esta regularización de migrantes. "Esta crisis tiene su origen en una interpretación de la decisión del Tribunal Supremo, que prohíbe las devoluciones de personas que acceden a nado, que ha sido instrumentalizada por las mafias y las organizaciones criminales para aprovecharse de la situación de extrema vulnerabilidad de las personas migrantes", han señalado. Esther Redondo Compartir en X

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Ayuso acusa a Sánchez de permitir "la invasión de España por Ceuta" para "ocultar todos sus juicios" La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permite "la invasión de España por Ceuta" --en relación con la entrada masiva de migrantes este jueves en la ciudad autónoma-- para "intentar ocultar todos sus juicios". "Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega", ha escrito Ayuso en su cuenta de 'X', recogido por Europa Press. Este jueves, se ha desatado una crisis migratoria en Ceuta con la entrada de miles de personas por la frontera, la más grave en cinco años, desde que en mayo de 2021 Marruecos relajó las medidas de control y alrededor de 8.000 personas cruzaron a territorio español. Europa Press Compartir en X

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La entrada masiva de migrantes en Ceuta, la mayor crisis humanitaria desde 2021 Para los que han conseguido llegar a tierra, la situación de momento no es muy alentadora. Entre los migrantes hay muchos menores y familias enteras, como han contado voluntarios de las ONG que han desplegado todos los medios posibles para atender a todas estas personas. Equipos de laSexta sobre el terreno han presenciado también cómo los migrantes llegan empapados, hambrientos y agotados a la costa ceutí. Muchos están descalzos y deambulan por las calles de la ciudad, a la espera de ser atendidos o poder entrar en el CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes). Mientras, el hospital de Ceuta y las autoridades están desbordados y advierten que no pueden asumir este flujo de personas. Las imágenes que ha dejado esta llegada masiva son impactantes, con cientos de migrantes llegando a nado, algunos con la suerte de recibir un flotador para que les sea más fácil ese último esfuerzo antes de entrar en Ceuta. A falta de cifras oficiales, se trata de una situación muy parecida a la vivida en mayo de 2021, cuando alrededor de 8.000 personas entraron en la ciudad autónoma. Juan José Cuéllar Compartir en X

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