Irene Dorta desvela la insistencia del juez Calama sobre una supuesta sociedad en Dubái que habría ordenado crear Zapatero

Además, la periodista de 'El País' subraya en El Objetivo que el expresidente ha protegido en cierto modo a su amigo, empresario e investigado en la misma causa, Julito Martínez.

La periodista de 'El País' Irene Dorta ha subrayado este miércoles en El Objetivo lo "incisivo" que ha sido el juez José Luis Calama respecto a la supuesta sociedad que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero habría ordenado crear, en el marco de la presunta trama que logró el rescate de Plus Ultra durante la pandemia.

En este sentido, Dorta explica que "incluso después del receso de media hora, el juez Calama ha retomado volviendo a preguntar sobre el tema de Dubái". Además, "ha insistido mucho en la comida que se produjo el día de antes que se enviaran los correos para empezar con una supuesta gestión para hacer una sociedad en Dubái".

En definitiva, "se lo ha preguntado del derecho del revés", ha contado la periodista, quien ha apuntado que también lo ha hecho, "preguntándole si el escolta reservó aquella comida con Julio Martínez y con otro señor que se llama Tomás Guerrero, que precisamente era el que enviaba la documentación de Dubái".

Ante ello, según subraya Dorta, Zapatero lo ha negado, asegurando que "no se acordaba de todas las comidas que había tenido en ese momento y que, desde luego, no tenía idea de lo de Dubái". Además, Dorta apunta a que "Zapatero (...) sí ha protegido a Julio Martínez (...) al no involucrarle en ninguna operativa ilegal".

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